LÉVIS, QC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les collisions sur la route causent la mort d'environ 1,3 million de personnes par année et en blessent des millions d'autres selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS1). Plus de la moitié des personnes tuées sur les routes sont des usagers vulnérables : piétons, cyclistes et motocyclistes. Voilà pourquoi les Nations Unies et l'OMS ont lancé la Décennie d'action pour la sécurité routière et fixé la cible ambitieuse de réduire d'au moins 50 % les décès et les blessures dus aux collisions sur la route d'ici 2030. Aujourd'hui, pour aider de grandes organisations sans but lucratif du Canada à atteindre cet objectif de développement durable, Desjardins annonce un investissement de 3,2 M$ au cours des trois prochaines années.

Partenariats : en route vers des solutions

En 2020 au Canada, plus de la moitié (50,3 %) des décès sur la route et 58 % des usagers blessés par des collisions routières2 étaient âgés de 1 à 44 ans. Le fardeau économique des décès et des blessures associés à ce fléau dépasse les 3,6 G$ par année, mais les répercussions sur les vies personnelles ne peuvent être mesurées.

Desjardins est déterminé à réduire le nombre de blessures et de décès évitables sur nos routes. Grâce à cet investissement, la coopérative travaillera en étroite collaboration avec Parachute, la Fondation de recherche sur les blessures de la route et Opération Nez rouge pour sensibiliser les gens, les informer et élaborer des solutions qui permettront de sauver des vies et de prévenir des blessures.

« Cet investissement de 3,2 M$ est notre engagement financier le plus important en matière de sécurité routière. Il démontre comment Desjardins soutient directement et concrètement le bien-être de ses membres, de ses clients et des collectivités », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Nous sommes fiers de nous associer à ces grandes organisations pour soutenir la Décennie d'action pour la sécurité routière. »

____________________________________________ 1 Organisation mondiale de la Santé. Accidents de la route, 21 juin 2021. Extrait de la page https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries. 2 Transports Canada. Statistiques sur les collisions de la route au Canada : 2020, 2 février 2022. Extrait de la page https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/statistiques-donnees/statistiques-collisions-route-canada-2020

Protéger la population canadienne

Qu'il soit question de réduire les collisions avec des animaux ou d'aider les collectivités locales à adopter les meilleures pratiques en sécurité routière, Desjardins travaille de concert avec ses partenaires depuis de nombreuses années pour protéger la population canadienne. De plus, Desjardins dévoile chaque année les résultats d'un sondage pancanadien pour sensibiliser les usagers du réseau routier à certains comportements de conduite risqués.

« Nous devons agir pour protéger la population canadienne sur nos routes. Cet investissement témoigne de notre engagement à soutenir les conducteurs et à protéger davantage les collectivités. Nous devons tout mettre en œuvre pour travailler avec l'ensemble des usagers de la route afin qu'ils adoptent des habitudes plus sûres. Chaque blessure ou décès en est un de trop. Cet investissement me rend fière, car Desjardins fait partie de la solution pour arriver à de véritables changements », a affirmé Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales.

D'ailleurs, avec Ajusto, Desjardins Assurances encourage et récompense les bons conducteurs pour contribuer à rendre nos routes plus sécuritaires depuis 2013. Ce programme évalue les comportements (vitesse, accélération rapide, freinage brusque, distraction causée par le cellulaire) et les habitudes au volant (distance parcourue, heures de déplacement, routine quotidienne de trajets). Tous ces éléments contribuent à générer un score qui permet de personnaliser la prime au conducteur. À ce jour, près de 90 % des clients inscrits à Ajusto ont observé un effet neutre ou positif sur leurs primes. Avec des alertes et des conseils dans l'appli, Desjardins continue de travailler avec ceux qui ont de moins bons scores pour les aider à avoir de meilleurs résultats.

Citations de nos partenaires en matière de sécurité routière

Parachute

« Nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat avec Desjardins pour atteindre notre objectif commun d'enrayer complètement les décès et les blessures sur la route », déclare Pamela Fuselli, présidente et directrice générale de Parachute. « Tous les usagers de la route contribuent à la sécurité, mais nous devons aussi nous assurer que ces blessures évitables demeurent un enjeu prioritaire pour la société et le gouvernement : de la construction des routes aux politiques, lois et normes à mettre en place, sans oublier les efforts d'éducation et de sensibilisation. »

Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR)

« Sur la route, la plupart des collisions sont tout à fait évitables. Elles demeurent pourtant une importante cause de décès, surtout chez les jeunes. Ce sont les collectivités qui sont le plus durement touchées par ces incidents et qui doivent en assumer les coûts sur les plans émotionnel, social et économique », a indiqué Robyn Robertson, présidente et chef de la direction de la Fondation de recherche sur les blessures de la route. « En partenariat avec Desjardins, notre centre d'apprentissage Action2Zero en ligne aide les collectivités à renforcer leur expertise et leurs capacités à s'occuper des priorités en matière de sécurité routière sur leur territoire. »

Opération Nez rouge

« Depuis ses tout débuts en 1984, Opération Nez rouge compte sur le soutien de Desjardins pour remplir sa mission, soit celle de prévenir la conduite avec facultés affaiblies en offrant une autre option de raccompagnement à la maison durant les Fêtes. À ce jour, la campagne annuelle de décembre a permis de faire plus de 2,3 millions de raccompagnements partout au Canada », fait savoir Anne-Marie Audet, directrice générale d'Opération Nez rouge. « Grâce à cette association, Desjardins démontre son engagement indéfectible en faveur de la sécurité routière. »

Ressources supplémentaires :

Sondage sur la sécurité routière 2021 de Desjardins

Agir pour une meilleure sécurité routière

Rapport Le coût des blessures au Canada

Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant

Vision Zéro

Centre d'études sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues

Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la première coopérative financière en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. En 2021, il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]