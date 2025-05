OTTAWA, ON, le 9 mai 2025 /CNW/ - À quel point les végétaux sont-ils importants? Plus que vous le pensez.

Les végétaux sains sont essentiels à la vie et au bien-être des humains et des animaux. Ils contribuent à la stabilité du milieu et à l'équilibre des écosystèmes, tout en favorisant la croissance économique. Le 12 mai 2025, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) invite la population canadienne à souligner la Journée internationale de la santé des végétaux en se renseignant sur le rôle de la protection des végétaux et sur les risques phytosanitaires. Le thème de cette année, « l'importance de la santé végétale dans l'approche "Une seule santé" », met en évidence les liens entre la santé humaine, la santé animale et la santé végétale, qui font partie d'un seul système intégré.

Les phytoravageurs menacent cet équilibre. Ils s'attaquent aux cultures, aux forêts, à l'environnement et aux autres ressources naturelles du Canada. Les plantes et les insectes envahissants, les maladies des plantes, les escargots et d'autres organismes peuvent perturber les écosystèmes et nuire à des activités économiques essentielles comme la production alimentaire, l'horticulture et la foresterie. Ces organismes nuisibles se propagent souvent par le transport de marchandises, les activités humaines comme le déplacement de bois de chauffage et les phénomènes météorologiques extrêmes, qui peuvent leur faire parcourir de longues distances.

L'ACIA s'efforce de réduire les menaces, avec l'aide des industries, des parties prenantes et des gouvernements, en recourant à des évaluations des risques, à des enquêtes et à des inspections pour empêcher les espèces envahissantes de se propager au Canada.

Nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la protection de la santé des végétaux. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour aider à prévenir la propagation des espèces envahissantes :

Renseignez-vous sur les espèces envahissantes présentes dans votre région et apprenez à les reconnaître.

Si vous rapportez des plantes, des semences ou des produits végétaux au Canada, déclarez-le aux agents frontaliers à votre retour au pays.

Ne déplacez pas le bois de chauffage; achetez et brûlez uniquement du bois obtenu localement ou optez pour du bois thermotraité.

Inspectez et nettoyez le matériel de plein air, les véhicules ou l'équipement (comme les bateaux, les VTT, les véhicules récréatifs, le matériel de camping ou les tondeuses à gazon) avant de les déplacer.

Si vous soupçonnez la présence de phytoravageurs, signalez-le. Vous pouvez le faire en ligne ou en communiquant avec le bureau de l'ACIA de votre région.

Ensemble, nous pouvons aider à protéger les végétaux, les animaux et l'environnement.

Citations

« Des végétaux sains sont le moteur de l'environnement et de l'économie du Canada. L'ACIA est fière de contribuer à la protection des végétaux contre les espèces envahissantes et les ravageurs grâce à des inspections rigoureuses et à une réglementation stricte. En cette Journée internationale de la santé des végétaux, et tous les autres jours, agissons ensemble pour empêcher leur propagation. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons protéger les ressources naturelles du Canada et les vies humaines et animales qui en dépendent. »

Paul MacKinnon, président, Agence canadienne d'inspection des aliments

Faits en bref



Les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des engrais et de la foresterie sont essentiels à l'économie canadienne. Ils emploient des millions de personnes et contribuent au PIB à hauteur de plus de 200 milliards de dollars, avec des exportations clés comme les céréales, l'horticulture et les produits forestiers.

Le secteur agricole génère plus de 2,3 millions d'emplois, tandis que le secteur forestier emploie 184 000 personnes et fait du Canada le deuxième exportateur de produits forestiers en importance au monde.

Voici quelques exemples de phytoravageurs jugés préoccupants : L'agrile du frêne s'est propagé dans six provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario , Manitoba et Colombie-Britannique), tuant des millions de frênes en Amérique du Nord. Le fulgore tacheté n'a pas été observé au Canada, mais il a été ajouté à la liste des organismes nuisibles réglementés en 2018 afin d'empêcher son introduction à partir de régions infestées aux États-Unis et ailleurs. N'oubliez pas : Vous le voyez? Photographiez-le, capturez-le et signalez-le! La spongieuse est très répandue dans les régions situées à l'est de la frontière entre le Manitoba et l' Ontario . Si vous constatez la présence de cet insecte à Terre-Neuve-et- Labrador ou dans l'ouest du Canada, signalez-le immédiatement. Le puceron lanigère de la pruche est un organisme nuisible qui s'attaque aux pruches du Canada et aux bassins versants où elles croissent, en particulier en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Ce minuscule insecte est reconnaissable grâce à la présence de sacs d'œufs d'aspect cotonneux sur les aiguilles des arbres.

Le Canada est membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) depuis son entrée en vigueur, en 1952. La CIPV, administrée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), vise à protéger la santé des végétaux. Le Canada participe activement à l'avancement des travaux de la CIPV et joue un rôle de premier plan dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne le lien entre la santé des végétaux et l'approche « Une seule santé ».

