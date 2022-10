Protection du territoire agricole - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EST OFFICIELLEMENT PROPRIÉTAIRE DES TERRES DES SŒURS DE LA CHARITÉ

QUÉBEC, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec, Sr Monique Gervais, sont heureux de confirmer la signature, le 30 septembre dernier, de l'acte de vente formalisant l'acquisition par le gouvernement du Québec de 203 hectares de terres détenus par la congrégation dans le secteur de Beauport. Cette transaction ouvre la voie à la réalisation du projet d'agroparc, un parc d'innovation agricole qui assurera notamment la pérennité de la vocation agricole de ces terres d'une qualité exceptionnelle.

Au cours des prochains mois, le projet d'agroparc fera l'objet de consultations auprès d'acteurs du milieu, de partenaires, d'experts de plusieurs milieux et de la population en général. À terme, il reposera sur un concept rassembleur axé sur une agriculture novatrice, durable et génératrice d'investissements. Un comité de gouvernance et une équipe de projet composés de représentants du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du Secrétariat à la Capitale-Nationale, de la Ville de Québec et de l'Université Laval sont d'ailleurs déjà au travail. Les consultations auprès des partenaires clés devraient commencer au cours des prochaines semaines. Elles seront suivies de consultations auprès de la population.

« Au cœur de l'une des plus vieilles trames agricoles du Québec, ces terres ont beaucoup donné à la collectivité et elles ont encore beaucoup à offrir. La transaction étant conclue, nous pouvons maintenant amorcer les travaux qui mèneront à la concrétisation du projet d'agroparc, qui constituera un legs agricole inestimable pour les générations futures. En plus d'assurer la vocation agricole de ces 203 hectares situés au cœur de la région de la Capitale-Nationale, l'agroparc sera une vitrine des meilleures pratiques agricoles en plein cœur de la ville et contribuera à l'autonomie alimentaire du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité de Québec a des racines profondes. Ces racines sont nées dans le cœur de notre vénérable fondatrice, mère Marcelle Mallet. Dès son arrivée à Québec, alors qu'elle visitait les pauvres, la misère et la détresse de la population engendrées par les incendies et le choléra l'ont amenée à leur apporter des vivres, puis à ouvrir la porte de sa maison pour qu'ils reçoivent un bon repas. La vente des terres des Sœurs de la Charité est donc importante pour nous puisqu'elle vise à continuer d'assurer une réponse aux besoins des personnes que nous avons toujours écoutées et soutenues. Grâce à l'implication du gouvernement du Québec, la vocation agricole de ces terres qui ont nourri les malades de l'Hôpital Saint-Michel-Archange dès ses débuts contribuera à la poursuite de la mission de notre congrégation, au bénéfice de la population. Nous en sommes très heureuses et très fières! »

Sr Monique Gervais, supérieure générale, Sœurs de la Charité de Québec

En avril dernier, le gouvernement du Québec et les Sœurs de la Charité de Québec s'étaient entendus sur les conditions de la vente des terres et avaient annoncé la signature d'une promesse d'achat.

Le montant de la transaction est de 28 737 649 $, ce qui correspond à la valeur des superficies visées (de 203 hectares) inscrite au rôle d'évaluation de la Ville de Québec.

Cette acquisition protégera 96 % de la superficie des terres jusqu'ici détenues par les Sœurs de la Charité de Québec. Cela représente 4 % de l'ensemble de la superficie de la zone agricole de la Ville de Québec.

Une superficie de près de 12 hectares n'est pas incluse dans la transaction et a été exclue de la zone agricole par le décret n o 1149-2022 du 22 juin 2022, soit :



1149-2022 du 22 juin 2022, soit : le bâtiment de la Maison généralice et le lot de 3,89 hectares sur lequel elle est située;



les 7,53 hectares bordant le site de la Maison généralice;



le chemin Guillaume-Pelletier.

Sur les quelque 203 hectares acquis par le gouvernement, environ 75 % sont des sols de classes 2 et 3, soit des sols d'une excellente qualité agronomique.

