Protection du réseau routier - Assermentation de 18 nouveaux contrôleurs routiers

NICOLET, QC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui avait lieu l'assermentation de 18 contrôleurs routiers formés à l'École nationale de police du Québec, à Nicolet. Ces nouveaux agents de la paix se joignent officiellement à l'équipe de la Société de l'assurance automobile du Québec.

La cérémonie protocolaire marque l'achèvement d'une formation intensive de 20 semaines au cours desquelles les aspirants ont étudié le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel, en plus d'effectuer des stages. La cérémonie d'assermentation a souligné la rigueur et la détermination dont les recrues ont fait preuve pendant leur formation.

Présents sur l'ensemble du réseau routier québécois, les contrôleurs routiers ont pour mandat d'en assurer la protection, de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens et de prévenir et de réprimer les infractions aux lois et aux règlements qui régissent l'industrie du transport. Ils veillent ainsi à l'application de 12 lois et de plus de 33 règlements afin de rendre les routes du Québec des plus sécuritaires.

« Vous joignez aujourd'hui vos talents à ceux d'une organisation dont la force est de pouvoir agir à la fois en matière de prévention, de surveillance, de contrôle et d'indemnisation. Votre nouveau rôle est d'une importance indéniable. Par votre présence sur nos routes, en assurant le respect des règles, des lois et des règlements qui régissent le transport de biens et de personnes, vous contribuerez à la protection de nos infrastructures. Votre contribution est aussi essentielle pour éviter des drames humains sur les routes. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Vous vous apprêtez maintenant à vous rendre dans les différentes régions du Québec pour faire vivre notre devise : Sécurité, protection, équité. Cette dernière doit vous guider chaque jour pour que vous puissiez mener à bien notre mandat, qui consiste à rendre les routes plus sécuritaires pour tous ses usagers. »

Guy Tremblay, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules de la Société de l'assurance automobile du Québec

