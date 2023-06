PROTECTION DES CONSOMMATEURS - MEQ ACCUEILLE POSITIVEMENT LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI 29

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement le projet de loi 29, Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, déposé aujourd'hui par le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette.

« Pour nous, cette annonce tombe sous le sens lorsque l'on pense aux défis actuels liés au développement durable, à la protection de l'environnement et à la consommation intelligente. Les manufacturiers québécois partagent les préoccupations du gouvernement et développent déjà des produits dans cette optique. Le Québec peut être fier de la qualité et de la manière responsable de travailler de nos entreprises. Fabriquer au Québec est un avantage pour notre économie, mais aussi, pour les consommateurs. Ce projet de loi s'inscrit donc en continuité de nos objectifs », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ souhaite cependant s'assurer que l'implantation des mesures du projet de loi se fasse de façon ordonnée, dans une optique de soutien aux entreprises. MEQ tend la main au gouvernement dans la mise en place des mesures afin de répondre de manière proactive aux objectifs gouvernementaux.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec ( MEQ )

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

