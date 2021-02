OTTAWA, ON, le 17 févr. 2021 /CNW/ - La ville d'Ottawa s'est associée à Service Line Warranties of Canada (SLWC) pour offrir aux propriétaires résidentiels d'Ottawa des plans de protection qui couvrent le coût des réparations effectuées sur leur partie des conduites d'eau et d'égout ou de fosse septique extérieures. Les conduites d'eau et d'égout raccordent les propriétés résidentielles aux réseaux d'aqueduc et d'égout de la Ville.

« Les propriétaires ne savent peut-être pas qu'ils sont responsables des réparations de la partie des conduites d'eau et d'égout ou de fosse septique extérieures, incluant la conduite de branchement d'égout pluvial, située sur leur terrain, a dit Meagan Wheeler Cuddihy, Gestionnaire de programme; Localisation, raccordements et des subventions (p.i.) de la Ville. En cas de fuite, de bris ou d'obstruction dans la partie privée de ces conduites, le propriétaire doit faire appel à un plombier et assumer les coûts associés aux réparations. »

À l'instar du vieillissement de l'infrastructure publique, les conduites d'eau et d'égout ou de fosse septique situées dans la partie privée prennent de l'âge. Elles sont soumises à des conditions de sol changeantes, à des mouvements de terrain, à la corrosion et, tout particulièrement, aux températures froides qui sont courantes pendant l'hiver à Ottawa.

La réparation de conduites d'eau et d'égout ou de fosse septique situées dans la partie privée n'est généralement pas couverte par les polices d'assurance habitation de base et ne relève pas de la Ville. La réparation ou le remplacement de conduites peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars, selon la nature des travaux requis. La collaboration entre la Ville et SLWC permet d'informer les propriétaires de leurs responsabilités quant à ces coûts tout en leur proposant une solution facultative à laquelle ils peuvent adhérer.

En cas de problème, il suffit de communiquer avec SLWC, et un plombier local, agréé et assuré, se rendra à votre domicile pour effectuer sans frais toutes les réparations couvertes au titre du plan, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité prévue par appel de service. Ces plans de protection offrent aux propriétaires une tranquillité d'esprit à partir d'aussi peu que 5,18 $ par mois. SLWC est l'unique responsable de l'administration du programme, et l'adhésion est facultative et volontaire pour les propriétaires résidentiels d'Ottawa.

« Les types de réparations que couvrent nos plans peuvent coûter très cher et les propriétaires résidentiels n'ont pas toujours le coussin nécessaire pour payer pour ces réparations non prévues. En plus d'assurer aux propriétaires résidentiels les réparations rapides dont ils ont besoin, nos plans permettent de réduire le fardeau financier de telles réparations. De plus, nous faisons affaire avec des entrepreneurs locaux réputés qui réaliseront les travaux de la meilleure façon possible, a dit Tom Rusin, chef de la direction, HomeServe Amérique du Nord, société mère de SLWC. Nous sommes heureux de nous associer à la Ville d'Ottawa et avons hâte de fournir aux propriétaires résidentiels de la ville l'aide nécessaire en cas de réparation résidentielle d'urgence. »

Les propriétaires résidentiels d'Ottawa recevront bientôt par la poste de l'information au sujet du programme de SLWC. Dans l'intervalle, ils peuvent obtenir plus de détails sur le partenariat conclu entre la Ville et SLWC en visitant le site ottawa.ca/pgcb.

SLWC a été reconnue par les services des autorités locales comme la source de plans de conduites de services publics la plus importante et la plus fiable au pays. L'entreprise accorde beaucoup de valeur au service à la clientèle, aux pratiques commerciales éthiques et au maintien d'une cote A+ auprès du Better Business Bureau. Si vous avez des questions au sujet du programme ou si vous voulez vous y inscrire, communiquez avec SLWC au 844 958-0069 ou visitez le site www.desplanspourOttawa.ca.

À propos de Service Line Warranties of Canada

Service Line Warranties of Canada (SLWC) fait partie de HomeServe, fournisseur chef de file de solutions de réparation résidentielle desservant plus de 4,5 millions de clients en Amérique du Nord, et ce, depuis 2003.

Fondé en 2014, l'organisme Service Line Warranties of Canada (SLWC) est, en Ontario, la source par excellence en matière de programmes de protection des lignes de service public, comme l'a reconnu l'organisme Local Authority Services, qui fait partie de l'association des municipalités de l'Ontario (AMO).

Avec HomeServe, SLWC fournit des plans de réparation de première qualité et un service à la clientèle supérieur aux consommateurs par l'entremise de plus d'un millier de partenaires municipaux et de services publics en Amérique du Nord.

SOURCE Service Line Warranties of Canada

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Myles Meehan, HomeServe, Téléphone : 203 356-4259, Courriel : [email protected]; Mike VanHorne, General Manager, Service Line Warranties of Canada, Téléphone : 203 952-2172, Courriel : [email protected]; Claire Deneen, Hill+Knowlton Strategies pour HomeServe, Téléphone : 312 255-3134, Courriel : [email protected]