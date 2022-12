Protection de la biodiversité - Signature d'une déclaration conjointe par le Québec et la Californie

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (CdP-15), le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a signé la déclaration conjointe de coopération entre le Québec et la Californie, en matière de conservation de la biodiversité.

Cette déclaration commune permettra aux deux États d'approfondir leur coopération et d'harmoniser les efforts déployés pour conserver la diversité biologique par le partage d'information et de bonnes pratiques. Le gouvernement du Québec et l'État californien collaboreront, notamment, pour contribuer à l'atteinte de la cible de conservation de 30 % du territoire d'ici 2030, pour mettre de l'avant des solutions fondées sur la nature et pour favoriser une meilleure prise en compte des savoirs autochtones.

Cette collaboration est un nouvel exemple de la vision partagée des gouvernements du Québec et de la Californie, qui sont des alliés de longue date dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Le Québec et la Californie ont en commun une vision de la nature et des objectifs de conservation similaires. Nous privilégions les solutions fondées sur la nature et le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés, de même que leur implication active. Je suis particulièrement fier que nous soyons tous deux parmi les premiers États à s'être engagés à atteindre la cible mondiale de conservation de 30 % de notre territoire dès le début de la Conférence. La déclaration d'aujourd'hui est un nouvel exemple de l'affinité naturelle qui existe entre nos deux États, et qui s'est enrichie au fil des années en raison de nos collaborations mutuellement bénéfiques, tant pour nos gouvernements, nos populations, que pour nos milieux naturels. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le leadership dont le Québec et la Californie ont fait preuve depuis plus d'une décennie dans la lutte contre les changements climatiques se poursuit à l'égard d'un autre enjeu incontournable : celui de la conservation de la biodiversité. Je me réjouis que le gouvernement de la Californie souhaite renforcer sa coopération et accroitre ses collaborations avec le Québec. Je suis convaincue que cette déclaration commune pavera la voie à de nouveaux partenariats et qu'elle renforcera notre leadership devant ce défi impératif de préserver la vie sur terre. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Devant les deux crises qui nous affligent simultanément, les changements climatiques et la perte de la nature et de biodiversité, nous devons presser le pas et intensifier nos actions. Grâce à notre partenariat avec le Québec, que l'accord conclu aujourd'hui vient consolider, nous pourrons ouvrir la voie et prendre des mesures transformationnelles dans le but de stabiliser notre planète et d'aider la population et la nature à prospérer ensemble. »

Wade Crowfoot, secrétaire des Ressources naturelles de Californie

Faits saillants :

Le Plan Nature 2030 aura comme objectifs d'atteindre les prochaines cibles mondiales, notamment la cible de conservation de 30 % du territoire québécois, par des mesures concrètes et ambitieuses pour préserver nos milieux naturels, soutenir les initiatives autochtones de conservation, ainsi que différentes actions visant à agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, en plus de favoriser un accès à la nature à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Son budget de 650 millions de dollars sur sept ans comprend un total de 345 millions de dollars pour les quatre prochaines années, dont voici le détail :

Axe 1 - Donner davantage accès à la nature aux Québécoises et aux Québécois et atteindre la cible de conservation de 30 % du territoire d'ici 2030 : 266 millions de dollars;



Axe 2 - Agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et protéger nos espèces menacées et vulnérables : 56 millions de dollars;



Axe 3 - Appuyer le leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité : 23 millions de dollars.

Pour en savoir davantage sur le Plan Nature 2030.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

