PROSPÉRITÉ CANADA SIMPLIFIE LA RECHERCHE DES PRESTATIONS GOUVERNEMENTALES GRÂCE À L'ORIENTEUR EN MESURES D'AIDE

TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Prospérité Canada, un organisme de bienfaisance national, a lancé l'Orienteur en mesures d'aide, un outil en ligne qui simplifie la recherche de prestations gouvernementales pour les personnes qui cherchent des moyens d'augmenter leurs revenus et de réduire leurs dépenses. Parrainé par le Groupe Banque TD, cet outil bilingue en langage clair et facile à utiliser fournit des recommandations personnalisées en fonction des circonstances de la vie de chaque personne.

« Trouver les prestations gouvernementales auxquelles vous êtes admissibles et la manière de les obtenir peut gruger du temps, s'avérer compliqué et frustrant au point parfois d'en abandonner les recherches, a affirmé Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. L'Orienteur en mesures d'aide agit comme guide personnel pour aider les personnes à s'orienter rapidement dans le réseau d'information gouvernementale et à déterminer avec succès les prestations qu'elles ne reçoivent pas tout en y ayant droit, et la manière d'y avoir accès. »

Alors que le Canada est confronté à la pire vague de la pandémie de COVID-19, la nécessité d'aider les personnes en difficulté financière à obtenir une aide financière n'a jamais été aussi forte. Disponible gratuitement sur le site benefitswayfinder.org/fr, l'Orienteur en mesures d'aide offre aux utilisateurs quatre façons d'effectuer leur recherche de prestations :

Utiliser les points de départ pour obtenir rapidement une liste des prestations suggérées aux personnes qui correspondent à des groupes particuliers (p. ex., personne nouvellement arrivée) ou à des périodes particulières de leur vie (p. ex., personne ayant perdu son emploi)

pour obtenir rapidement une liste des prestations suggérées aux personnes qui correspondent à des groupes particuliers (p. ex., personne nouvellement arrivée) ou à des périodes particulières de leur vie (p. ex., personne ayant perdu son emploi) Remplir un court questionnaire pour obtenir une liste de prestations personnalisées

pour obtenir une liste de prestations personnalisées Explorer l'ensemble des prestations afin de permettre aux personnes de cibler les avenues qu'elles connaissent déjà

afin de permettre aux personnes de cibler les avenues qu'elles connaissent déjà Sélectionner les aides que reçoivent déjà les personnes leur permet d'explorer d'autres prestations connexes

Pour les utilisateurs qui ont besoin d'une assistance plus poussée, la fonction d'aide fournit une liste d'organismes de leur communauté qui peuvent les aider à obtenir des prestations gouvernementales, à remplir les demandes de prestations et à produire leur déclaration de revenus.

« Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à Prospérité Canada dans le développement de l'Orienteur en mesures d'aide, un outil qui aidera les Canadiennes et les Canadiens à accéder auprès de programmes sociaux à des prestations auxquelles ils ont droit, de dire Farah Kurji, directrice principale, Philanthropie, Groupe Banque TD. Il est d'autant plus important d'aider la population canadienne à avoir accès à des ressources alors que nous continuons à faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19, et à renforcer la confiance financière à long terme. »

L'Orienteur en mesures d'aide peut être utilisé par les particuliers eux-mêmes ou avec l'aide des organismes de services communautaires. Le processus de conception a fait appel aux utilisateurs cibles et a tenu compte de leurs commentaires à chaque étape afin de garantir que l'outil tienne sa promesse de simplifier et de démystifier la recherche de prestations gouvernementales.

Prospérité Canada tiendra des webinaires en février afin de permettre aux fournisseurs de services communautaires d'en apprendre davantage à propos de l'Orienteur en mesures d'aide et de la manière dont celui-ci peut venir en appui à leur travail. Les fournisseurs de services sont invités à se joindre à un webinaire en ligne en anglais le 1er février 2022, de 13 h à 14 h (HNE), ou en français le 8 février 2022, de 13 h à 14 h (HNE).

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et des Canadiens vivant dans la pauvreté. Prospérité Canada travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finance en vue de supprimer les obstacles et de favoriser la prospérité des Canadiennes et des Canadiens. Pour en savoir plus : www.prosperitecanada.org.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et de ses collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour de plus amples renseignements, visitez www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/.

