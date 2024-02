Prospérité Canada demande au gouvernement fédéral d'agir pour soutenir financièrement les Canadiens vulnérables

TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - l'organisme caritatif national Prospérité Canada demande au gouvernement fédéral d'investir 85 millions de dollars sur cinq ans pour offrir une aide financière gratuite aux Canadiens qui ont été les plus durement touchés par la crise de l'abordabilité qui sévit actuellement.

L'investissement proposé permettrait d'accroître les services d'aide financière communautaires dans toutes les régions du Canada, afin d'aider 1,5 million de Canadiens ayant un revenu faible ou modeste à surmonter leurs difficultés financières et d'abordabilité, ainsi qu'à accéder à environ 2 milliards de dollars en prestations de revenu auxquelles ils ont droit, mais qu'ils ne reçoivent pas.

Les recherches et les pressions exercées sur les services existants indiquent qu'il y a une demande importante et croissante de services d'aide financière personnalisés, offerts par la communauté, pour les personnes à revenus faibles et modestes, et que lorsque les gens accèdent à ces services, leur santé financière s'améliore de façon tangible.

Bien que certains organismes communautaires offrent actuellement des services d'aide financière, ils sont financés de façon limitée, ne sont pas présents dans de nombreuses régions et ne disposent pas de ressources suffisantes pour répondre aux besoins des Canadiens à revenus faibles ou modestes qui cherchent à obtenir de l'aide.

« Un Canadien sur deux ayant un revenu faible ou modeste a une mauvaise situation financière, voire terrible, et la plupart d'entre eux ont du mal à nourrir leur foyer », a expliqué Liz Mulholland, directrice générale de Prospérité Canada. « Ce niveau de difficulté est insoutenable. Les services que nous demandons au gouvernement de financer représentent une bouée de sauvetage essentielle qui peut aider les Canadiens en difficulté à relever les défis urgents de l'abordabilité liés aux difficultés financières ainsi qu'à bâtir un avenir financier plus solide et plus sûr pour eux-mêmes ainsi que leurs familles. »

L'investissement proposé par Prospérité Canada permettrait d'accroître les services dans chaque province et territoire (y compris dans les communautés rurales, éloignées et autochtones), en offrant aux particuliers un accès gratuit qui leur permettrait de faire face aux difficultés financières urgentes et d'atteindre leurs objectifs financiers à plus long terme, de gérer leurs dettes, de remplir leurs déclarations de revenus tout au long de l'année et de bénéficier d'une aide et d'une sélection des prestations personnalisée. « Les Canadiens qui ont des difficultés financières ne peuvent pas se permettre d'attendre plus longtemps. Le gouvernement fédéral doit agir maintenant pour que chaque Canadien, où qu'il vive, puisse accéder aux revenus dont il dispose, équilibrer son budget, s'attaquer à ses dettes et reconstruire sa résilience financière », a conclu Liz Mulholland.

Cette approche est cohérente avec la stratégie nationale pour la littératie financière du Canada, qui considère l'amélioration de l'accès à des services d'aide financière fiables et abordables comme une priorité essentielle pour renforcer la résilience financière des Canadiens.

SEED WINNIPEG , Winnipeg, Manitoba

« Nous observons un niveau de désespoir et de demande de services d'aide financière comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Actuellement, nous sommes obligés de refuser plus de personnes que nous n'en servons, simplement en raison d'un manque de ressources. Il est bouleversant de refuser 75 à 200 membres de la communauté chaque semaine parce que nous n'avons pas le personnel nécessaire pour les servir. Nous recevons également de nombreuses demandes auxquelles nous ne pouvons répondre de la part de communautés des Premières Nations et d'autres organismes qui souhaitent bénéficier d'une formation pour renforcer leurs compétences ou d'un programme offert sur place. Un investissement soutenu dans les services d'aide financière communautaires est essentiel à une époque où tant de Canadiens ayant un faible niveau de revenu luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. » Louise Simbandumwe, codirectrice.

Momentum Calgary, Alberta

« En tant qu'organisme communautaire offrant des services financiers aux personnes ayant un faible revenu à Calgary, Momentum comprend les difficultés financières auxquelles sont confrontés de nombreux Canadiens qui ont du mal à faire face au coût de la vie. Nous savons également que le fait d'aider les gens à gérer et à épargner leur argent réduit le stress et les aide à mieux envisager leur avenir. L'investissement proposé par Prospérité Canada pour financer des services d'aide financière communautaires dans tout le pays permettrait de renforcer et de stabiliser les services actuels de manière à ce qu'un plus grand nombre de Canadiens soient en mesure de devenir autonomes sur le plan financier. » Jeff Loomis, directeur général.

West Neighbourhood House Toronto, Ontario

« Notre programme d'autonomisation financière joue un rôle crucial dans notre communauté. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, nous avons déjà travaillé avec 1 130 personnes à revenus faibles. La demande d'aide financière ne cesse d'augmenter, car le bouche-à-oreille a pris de l'ampleur au sujet de la valeur des services d'autonomisation financière tels que les nôtres.

Il est plus important que jamais de garantir un financement à long terme pour permettre à notre programme et aux autres programmes similaires de continuer à répondre aux besoins financiers des Canadiens qui ont traditionnellement et historiquement été mal servis, voire exploités. » Rebekah Mylie, gestionnaire en autonomisation financière.

North York Community House (NYCH), Toronto, Ontario

« L'uniformité du financement dans toutes les régions du Canada permettra de renforcer les services et d'accroître la capacité à offrir des services à long terme aux Canadiens en situation de vulnérabilité financière, afin qu'ils puissent consolider leur résilience financière et se fixer des objectifs financiers réalisables. » Noemi Garcia, gestionnaire en autonomisation financière.

EBO Vanier, Ontario

« Depuis 45 ans, le Centre EBO fournit des services en autonomie financière pour les personnes à revenu modeste de la région d'Ottawa. La demande pour ces services ne cesse de grandir, et les problèmes budgétaires de notre clientèle deviennent de plus en plus complexes. L'investissement national proposé par Prospérité Canada est à la fois une réponse immédiate de soutien pendant cette période de forte inflation et également le moyen d'assurer l'existence de ces services essentiels au bénéfice de toutes les personnes économiquement vulnérables au Canada. » Marc d'Orgeville, directeur général, Centre d'éducation financière

Family Services of Greater Vancouver Vancouver, British Columbia

« Les clients que nous servons à Family Services of Greater Vancouver sont souvent confrontés à des obstacles intersectionnels qui les empêchent d'accéder à des services d'aide financière appropriés et de qualité », a déclaré Maria Howard, directrice générale de Family Services of Greater Vancouver. « Grâce au soutien des organismes tels que Prospérité Canada, nous avons pu accroître nos services pour répondre aux besoins des gens là où ils se trouvent, mais la demande est de plus en plus forte, tout comme la complexité de l'aide nécessaire. L'investissement du gouvernement dans des services d'aide financière gratuits permettra non seulement d'aider les Canadiens à accéder à leurs prestations, mais aussi d'envoyer un message clair aux personnes ayant des revenus faibles ou modestes : leur bien-être est important. » Maria Howard, directrice générale.

