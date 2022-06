Propulsons ensemble le virage vers un tourisme plus durable et responsable

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec tient à remercier le gouvernement du Québec qui vient de lui octroyer une aide financière de 2,5 millions de dollars lui permettant de contribuer à outiller et accompagner les partenaires stratégiques du secteur touristique dans la mise en œuvre des objectifs du Plan pour un tourisme responsable et durable 2022-2025.

En tant que fédérateur de l'industrie, l'Alliance aura pour mandat de mettre sur pied une offre de formation et d'accompagnement pour développer les compétences des associations touristiques régionales et sectorielles. Par l'entremise de ces piliers stratégiques, ce parcours aura pour objectif de faciliter l'engagement et le virage vers une offre touristique plus durable et responsable au Québec.

Le premier volet de formation prévoit des blocs sur des thèmes liés aux orientations et aux objectifs du Plan 2022-2025 et vise à former des personnes-ressources au sein des organismes admissibles. Le deuxième volet d'accompagnement vise l'appropriation et la mise en relation des notions acquises, notamment par l'élaboration et la réalisation de plans stratégiques spécifiques et adaptés aux secteurs et régions. Les associations seront ainsi mieux outillées pour ensuite accompagner les entreprises touristiques afin d'améliorer leurs pratiques environnementales.

En s'appuyant sur son rôle de concertation et par sa capacité à soutenir les intervenants clés du tourisme dans le développement d'une offre touristique novatrice et prospère, l'Alliance est motivée à continuer d'accompagner les partenaires qui ont déjà pris action. Elle est également déterminée à continuer à collaborer étroitement avec le ministère du Tourisme afin de positionner le Québec comme une destination touristique durable et responsable de calibre mondial.

À propos

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Elle représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique de la destination. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.

