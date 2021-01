Propulsion Québec salue la décision du gouvernement du Québec de maintenir les activités essentielles du secteur manufacturier

MONTRÉAL, le 7 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI) se réjouit de la décision du gouvernement du Québec, énoncée le 6 janvier 2021, de maintenir les activités essentielles du secteur manufacturier et du secteur des transports. La sensibilité du gouvernement aux enjeux des entreprises manufacturières est particulièrement appréciée, car elle permettra la poursuite des opérations en usine et ainsi, permettra de livrer les commandes, répondre aux obligations, sans freiner l'élan de croissance qui marque notre industrie. Les activités de recherche et développement et les autres fonctions des organisations pourront être maintenues pour leur part en télétravail. La circulation entre les régions et le transport en commun seront également maintenus, ce qui constitue également de bonnes nouvelles pour notre secteur.

"Nous nous réjouissons de la décision du gouvernement du Québec de maintenir les activités manufacturières. Cela permettra de réduire les impacts négatifs sur nos membres, qui sont en compétition directe avec les meilleurs au monde dans ce secteur très innovant", a affirmé Sarah Houde, Présidente-directrice générale de la grappe.

Propulsion Québec encourage tous ses membres ainsi que l'ensemble de la population québécoise à respecter rigoureusement les règles de santé publique pour limiter au maximum la propagation du virus et espérer un retour à la normale le plus rapidement possible.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 185 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal, d'Attrix, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

@PropulsionQC

Propulsion Québec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Marie-Christine Labonté, Chargée de communications et de relations publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 514 966-6414

Liens connexes

https://propulsionquebec.com/