MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, en collaboration avec la firme Deloitte, a réalisé une feuille de route destinée à l'écosystème des transports électriques et intelligents (TEI) intitulée Ambition TEI 2030. Ce projet innovant répond au besoin criant de mettre sur pied un plan d'accélération de développement de la mobilité durable électrique et intelligente à long terme. Il s'agit d'une véritable politique industrielle qui positionnera le Québec comme un leader mondial dans ces secteurs et renforcera significativement la lutte contre les changements climatiques.

À travers Ambition TEI 2030, ce sont plus de 200 participants qui ont été mobilisés dans un processus de réflexion collaboratif afin de dresser une cartographie de notre écosystème, et d'identifier les créneaux porteurs ainsi que les initiatives à fort potentiel à développer au Québec pour occuper une place stratégique du marché en Amérique du Nord d'ici 2030. Cette feuille de route, innovante et unique en son genre, s'appuie sur 8 thématiques stratégiques liées aux grands chantiers d'actions et sont déclinées en 225 initiatives concrètes qui seront menées à bien par Propulsion Québec et de nombreux joueurs de l'écosystème québécois des TEI.

Les thèmes, traduits en actions concrètes, permettront de :

Thème 1 - Développer un bassin de talents de classe mondiale

Thème 2 - Stimuler la création d'innovations à fort potentiel

Thème 3 - Mener l'effort de la transition VÉ en Amérique du Nord

Thème 4 - Devancer le déploiement d'infrastructures

Thème 5 - Favoriser la gestion collaborative et sécuritaire des données

Thème 6 - Accroître les capacités de simulation, d'expérimentation et de test pour devenir une référence mondiale

Thème 7 - Accélérer l'accès au capital et aux opportunités de financement

Thème 8 -Miser sur la filière batterie pour soutenir la croissance des TEI

Afin de suivre l'évolution de cette feuille de route et la complétion de ses initiatives, Propulsion Québec a développé un tableau de bord en ligne accessible sur son site web destiné à l'ensemble des individus intéressés par l'avancement des transports électriques et intelligents. Ce tableau de bord permet aux parties prenantes de mettre à jour l'évolution de leurs projets et ainsi, maintenir vivante la mobilisation de l'écosystème des TEI pour les 8 prochaines années, en plus d'assurer le maintien d'un cap constant pour toute l'industrie du transport terrestre au Québec.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien du gouvernement du Québec - ministère de L'Économie et de l'Innovation, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le Mouvement Desjardins, Hydro Québec, IVEY Foundation, la Communauté Métropolitaine de Montréal, Deloitte et l'ISEQ.

CITATIONS

« Le Québec comptait déjà de solides ressources et forces dans le secteur et la création de cette feuille de route vient compléter le potentiel de notre industrie. L'écosystème bénéficie désormais d'un plan clair et concret pour développer des solutions technologiques innovantes afin de faire du Québec un leader mondial des TEI. Ce n'est pas une surprise, le déploiement de l'écosystème des TEI constitue une importante occasion à saisir pour le Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), en plus d'améliorer la mobilité des Québécois, la compétitivité des entreprises d'ici et de stimuler une filière économique à grand impact. Ambition TEI vise à positionner le Québec comme un modèle d'innovation en renforçant l'impact économique, social et environnemental du secteur tout en appuyant le Gouvernement du Québec dans l'atteinte de ces objectifs. », mentionne Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« La feuille de route de Propulsion Québec visant à mobiliser les forces vives et à accélérer le développement des transports électriques et intelligents au Québec s'inscrit en parfaite ligne avec le grand chantier d'électrification des transports que notre gouvernement a entrepris dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Nous sommes heureux d'apporter notre soutien à cette nouvelle plateforme interactive par laquelle les acteurs des secteurs industriel, gouvernemental et universitaire auront accès à une source d'information stratégique pour participer à l'accélération de cet écosystème innovant. » Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« L'électrification des transports est non seulement primordiale pour réduire les GES, mais offre également des opportunités d'innovation et de développement économique responsable pour les entreprises du Québec. » affirme Mathieu Talbot, vice-président, Services aux entreprises et financement corporatif du Mouvement Desjardins. « Ce partenariat avec Propulsion Québec nous permet de bien nous positionner dans l'optique d'offrir le meilleur accompagnement possible à nos membres et clients dans ce virage. En ce sens, près de 300 bornes de recharge pour véhicules électriques ont notamment été installées dans les stationnements des caisses et des édifices corporatifs de Desjardins à travers le Québec et l'Ontario. »

« Félicitations à Propulsion Québec et ses partenaires pour le projet Ambition TEI 2030. Hydro-Québec continuera de jouer pleinement son rôle pour faciliter et tracer la voie à la mobilité électrique de demain. » France Lampron, directrice Mobilité à Hydro-Québec.

« Chaque geste compte pour diminuer les émissions de GES du transport, et ce plan d'accélération de développement de la mobilité durable électrique démontre que les acteurs du milieu sont mobilisés pour y contribuer. Le secteur des transports électriques et intelligents est un acteur incontournable du développement économique de la CMM et je me réjouis que cette feuille de route contribue à l'atteinte des objectifs prévus au Plan métropolitain de développement économique 2022-31 », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« La feuille de route de Propulsion Québec trace une nouvelle voie pour la décarbonisation et le développement économique au Québec. Elle présente une vision convaincante du Québec comme chef de file mondial de la carboneutralité et des industries qui façonneront cet avenir. La portée et l'ambition du projet, qui regroupe le transport intelligent, les véhicules électriques et la chaîne de valeur des batteries, sont inégalées. C'est exactement ce dont le Canada a besoin : un exemple éloquent d'une stratégie industrielle bien pensée. Les autres industries avec objectif zéro émission nette ont beaucoup à apprendre de cette idée et du plan d'action audacieux qui est ici présenté. » Bentley Allan, professeur agrégé en sciences politiques à l'Université Johns Hopkins et boursier en faculté de l'Accélérateur de transition.

LIENS IMPORTANTS

Pour consulter le tableau de bord : https://propulsionquebec.com/ambition-tei-2030/

Pour en savoir plus sur AMBITION TEI : https://propulsionquebec.com/wp-content/uploads/2022/06/Sommaire_exe_cutif_Ambition_TEI_2030_vFR.pdf

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des transports électriques et intelligents, au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. Créée en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 260 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, de Fasken, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

@PropulsionQC

https://ca.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Pour plus d'informations : Marie-Christine Labonté, Chargée de communications et de relations publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 514 966-6414