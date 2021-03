Propulsion Québec démarre un exercice de consultation majeur pour positionner l'industrie québécoise des transports terrestres électriques et intelligents comme leader mondial

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), démarre au mois de mars 2021 un exercice de consultation de l'écosystème québécois des transports électriques et intelligents (TEI) afin de sonder les acteurs de notre industrie sur les opportunités et défi liés à la croissance de ce secteur.

Dans le cadre de son mandat consistant à positionner le Québec comme leader mondial en transports électriques et intelligents, Propulsion Québec, avec le soutien du gouvernement du Québec, démarre plusieurs projets structurants pour son écosystème :

Un projet de Feuille de route 2030 de l'industrie, qui permettra d'identifier les secteurs et sous-secteurs à fort potentiel de croissance et de valeur ajoutée au sein des transports électriques et intelligents. Ce projet sera réalisé en collaboration avec la firme Deloitte et soutenu par Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Un exercice de Planification stratégique pour orienter les activités et actions de la grappe sur la période 2021-2024, afin d'accompagner et soutenir au mieux ses quelque 215 membres.

Un projet d'étude liée au développement de compétences spécifiques de la main-d'œuvre québécoise pour contribuer à la relance verte de l'économie du Québec et du Canada . Ce projet sera réalisé en collaboration avec le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) ainsi que des chercheurs de l'université de Toronto et du Massachussetts Institute of Technologies ( MIT ).

Puisque ces projets concernent l'ensemble de notre écosystème et les créneaux porteurs de la mobilité de demain, les acteurs québécois des transports terrestres électriques et intelligents seront invités à répondre à divers sondages entre les mois de mars et de juin 2021, afin de partager leurs avis, leurs enjeux et défis, mais aussi leur expertise et vision. Les données récoltées permettront la réalisation des projets structurants qui accéléreront le développement de la chaîne de valeur québécoise en transport électrique et intelligent et ainsi de positionner le Québec parmi les leaders mondiaux dans les 10 prochaines années.

L'industrie québécoise des TEI, en forte croissance depuis plusieurs années, a connu véritable boom au courant des derniers 12 mois et les gouvernements ont mis de l'avant les projets d'électrification de l'économie et de mobilité intelligente comme des vecteurs clés pour une relance durable et prospère.

C'est grâce à ce premier grand exercice de consultation mis en place par Propulsion Québec à l'échelle nationale que nous parviendrons à structurer et optimiser la croissance et le positionnement des entreprises québécoises expertes en TEI sur la scène internationale.

« Nous nous trouvons à un moment clé de notre histoire collective. De grandes opportunités se présentent et la demande pour le transport électrique et intelligent est en croissance exponentielle. Il nous faut saisir cette occasion unique de positionner le Québec sur l'échiquier mondial de la mobilité de demain, et de faire de notre industrie un modèle d'innovation et de réussite économique » précise Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 215 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

