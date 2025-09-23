Rassembler les élites mondiales de l'incubation, cultiver de jeunes talents innovants

SHANGHAI, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le 22 septembre, la Conférence mondiale 2025 des incubateurs les plus performants s'est ouverte dans la zone spéciale de Lin-gang de Shanghai. La conférence, sous le thème "Propulsée par la technologie • L'innovation prépare l'avenir", explore un nouveau paysage pour les jeunes talents mondiaux afin d'intégrer l'innovation et de préparer l'avenir. La conférence a invité plus de 500 personnes de Chine et de l'étranger, ainsi que plus de 160 projets exceptionnels, à participer à 8 discussions de haut niveau et activités d'échange de projets.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Chen Jinshan, membre du Comité permanent du Comité municipal du PCC de Shanghai, secrétaire du Comité de travail du PCC et directeur de la zone spéciale de Lin-gang, Jin Li, académicien de l'Académie chinoise des sciences, secrétaire adjoint et président de l'Université Fudan, Yu Yong, secrétaire adjoint du Comité de travail du PCC de la zone spéciale de Lin-gang, secrétaire du Comité du PCC et président du Groupe Lingang, et Zhai Jinguo, directeur adjoint de la Commission municipale des sciences et de la technologie de Shanghai, ont conjointement lancé le Global Youth Startup Hub, dans le but de créer un nouveau haut lieu pour rassembler les jeunes talents et d'offrir une scène exceptionnelle permettant à de jeunes innovateurs et entrepreneurs de réaliser leurs rêves.

La cérémonie d'ouverture a rassemblé les meilleures idées novatrices et perspectives d'incubation au monde. Au cours de la séance d'ouverture, Jin Li, académicien de l'Académie chinoise des sciences et président de l'Université Fudan, Dong Cheng, vice-président associé pour l'avancement de la recherche en Chine continentale, professeur titulaire de la chaire d'ingénierie cellulaire et de médecine immunologique à l'Université polytechnique de Hong Kong, Yu Chenao, directeur général et associé chez BCG, et Roberto Touza David, cofondateur et PDG de Startups.st et cofondateur de Cantera Capital, ont présenté des exposés éclairants. Le Dr Marat Ressin, président de YEDI, et Ilia Borishchev, PDG de VIBRAINT, ont tenu un dialogue sur les incubateurs les plus performants. Au cours de la table ronde, sept experts mondiaux de premier plan dans le domaine de l'incubation ont partagé leurs expériences respectives en matière d'incubation d'innovations technologiques et de stratégies futures.

Une série d'intentions de coopération en matière d'incubation de l'innovation internationale ont également été signées lors de la cérémonie d'ouverture. Des incubateurs internationaux de premier plan, des entreprises novatrices et des projets scientifiques et technologiques du Canada, d'Espagne, des Émirats arabes unis, d'Italie, du Royaume-Uni et d'autres pays unissent leurs forces à celles de partenaires chinois pour promouvoir des liens profonds dans le domaine de l'innovation.

