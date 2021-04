Propreté - Le grand ménage du printemps s'amorce à Montréal

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance son grand ménage du printemps afin d'offrir un milieu de vie propre, sécuritaire et agréable aux citoyens et aux citoyennes. Elle rappelle par le fait même que l'interdiction de stationner lors des opérations de nettoyage est en vigueur dans plusieurs arrondissements depuis le 1er avril, et ce, afin de permettre aux employé.es de la Ville de nettoyer rapidement et efficacement les rues de la métropole.

« Avec le retour des températures plus clémentes, nous souhaitons que les citoyennes et les citoyens puissent profiter d'une ville propre et agréable, tout en s'appropriant les espaces publics, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. C'est pourquoi nous invitons la population à respecter les horaires de collecte des déchets et de recyclage, et à éviter de jeter sur la voie publique leurs masques, rebuts, papiers et mégots. Il en va non seulement de la propreté de notre ville, mais également de notre bien-être », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Les employés de la Ville sont déjà à pied d'œuvre dans plusieurs arrondissements pour nettoyer les trottoirs, parcs, rues et pistes cyclables. Les citoyens et citoyennes sont d'ailleurs invités à se joindre à cet effort collectif en plaçant les objets encombrants en bordure de rue le jour des collectes ou, si nécessaire, en les apportant à leur écocentre. Au final, ces petits gestes permettront à Montréal d'accueillir positivement la saison estivale et favoriseront, du même coup, son attractivité ainsi que sa relance économique », a ajouté Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales au sein du comité exécutif.

À RETENIR :

Reprise de l'interdiction de stationner lors des activités de nettoyage de rues depuis le 1 er avril. Les citoyens et citoyennes sont invités à se référer aux panneaux ou à s'informer sur montreal.ca , car la date peut varier selon les arrondissements;

avril. Les citoyens et citoyennes sont invités à se référer aux panneaux ou à s'informer sur , car la date peut varier selon les arrondissements; Déploiement des brigades de propreté sur les artères et dans les secteurs commerciaux;

Corvées de propreté sous une nouvelle formule (Agir avec nos proches) dans le respect des consignes sanitaires. La population est invitée à réserver son matériel (balais, gants, sacs, etc.) et à consulter les horaires des collectes .

______________________________________________________________

FICHE TECHNIQUE

MÉNAGE DU PRINTEMPS 2021

______________________________________________________________



LA PROPRETÉ À MONTRÉAL

La propreté du territoire montréalais est une priorité de l'administration municipale.

La propreté touche plusieurs volets :

ménage du printemps (nettoyage des rues et trottoirs);

corvées de propreté (record de participation atteint en 2019 avec 34 500 participants et 788 corvées);

civisme (cibles en 2021 : mégots de cigarette et masques jetés au sol, emballages alimentaires dans les parcs);

programme d'art mural;

brigade de propreté.

PROPRETÉ 2021

Le budget de 2021 pour l'activité « nettoyage et balayage des voies publiques » est de 47 M$ (Service : 4 M$ et Arrondissements : 43 M $).

En 2021, quelque 775 employés participent au nettoyage de la ville.

BRIGADES DE LA PROPRETÉ

La brigade de propreté nettoie les rues commerciales les plus achalandées.

12 avril 2021 : début des brigades de propreté dans les arrondissements de Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest et Côte-des-Neiges. 7j/7 sur les parcours identifiés.

1er juin 2021 : début des brigades alternées pour les 15 autres arrondissements. 12h/semaine selon un horaire identifié par l'arrondissement.

PROCESSUS DE NETTOYAGE DES RUES ET TROTTOIRS

Le ménage du printemps se fait normalement à la mi-avril selon les conditions météorologiques. Cette période est d'une durée d'environ 6 semaines. Le début du ménage de printemps varie d'un arrondissement à l'autre. De manière générale, le processus de nettoyage des rues et trottoirs s'effectue ainsi :

Nettoyage des chaussées et trottoirs au jet d'eau (camion-arrosoir qui pousse les déchets en bordure de chaussées). Passage des balais mécaniques pour collecter les déchets. Passage des « cyclo-vac » (petit équipement aspirant) pour aspirer des déchets plus difficiles d'accès. Déploiement des brigadiers pour la collecte des déchets peu accessibles.

LES CORVÉES 2021

IMPORTANT : Les corvées doivent être réalisées en tout respect des consignes sanitaires.

Depuis 2009, la Ville de Montréal encourage l'organisation de corvées de propreté par des citoyens, des entreprises ou des organismes. Ces corvées permettent de participer activement à l'embellissement de leur milieu de vie.

La plateforme d'inscription des corvées de propreté est fermée en 2021.

Les citoyens sont invités à contacter leur éco-quartier pour du prêt de matériel (râteaux, balais, etc.) et des trousses de corvées (gants, sacs de déchets ou de recyclage, etc.) À noter que le matériel disponible peut varier d'un éco-quartier à un autre.



Les citoyens qui effectuent une corvée de nettoyage sont invités à disposer leurs sacs de déchets et/ou recyclage selon les jours de collecte dans leur secteur.

Liste des éco-quartiers :

https://montreal.ca/recherche?q=%C3%A9co-quartiers



Pour les arrondissements où il n'y a pas d'éco-quartiers :

Le Plateau- Mont-Royal , écrire à : [email protected] .

, écrire à : . Outremont : contacter l'éco-quartier Côte-des-Neiges (Socenv)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]