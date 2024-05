QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Promutuel Assurance se classe parmi les 60 leaders mondiaux en expérience employé, soit au 3e rang parmi les entreprises de 1000 employés et plus, selon la firme WorkLeap Officevibe. Ce programme permet de reconnaître les entreprises qui créent une expérience employé exceptionnelle.

Promutuel Assurance a obtenu cette reconnaissance grâce à son engagement continu à faire du bien-être de ses employés une priorité, mais également grâce à la mobilisation indéniable de ses 2200 collaborateurs à travers le Groupe Promutuel, qui contribuent chaque jour à bâtir une culture organisationnelle forte et à propulser le succès de l'organisation.

Cette reconnaissance témoigne de la vision inspirante proposée par la chef de la direction, Mme Geneviève Fortier et portée par tous les membres de l'équipe de direction, tant à la Fédération qu'au sein des Sociétés Mutuelles du Groupe. Grâce à des programmes innovants et à une approche centrée sur les gens, Promutuel Assurance a réussi à créer un environnement où les employés s'épanouissent pleinement et où performance et humain vibrent au même diapason.

« Nous sommes honorés que Promutuel Assurance se soit classée parmi les leaders mondiaux en expérience employé, et ce, parmi plus de 3000 entreprises à l'échelle globale. Cette reconnaissance met en lumière notre engagement continu envers le développement du plein potentiel de nos employés et leur bien-être au travail. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des gestionnaires et employés engagés et de fiers ambassadeurs des valeurs qui nous animent! », souligne la chef de la direction, Geneviève Fortier.

« Je suis fière de notre taux d'engagement très élevé de la part de nos employés, que nous maintenons de manière soutenue et continue. Notre culture organisationnelle forte, nos valeurs mutualistes profondément humaines et l'ensemble des programmes que nous avons mis en place au fil des ans afin de favoriser le bien-être de nos gens portent leurs fruits. », a expliqué Isabel Portelance, vice-présidente Capital humain.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 200 employés au service de 639 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de veiller au bien-être et à la paix d'esprit de ses membres-assurés, de ses employés et des communautés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 170 ans.

