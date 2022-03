QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW/ - Promutuel Assurance est fière d'annoncer qu'elle devient membre de la Fédération Internationale des Mutuelles et Coopératives d'Assurance (ICMIF), un regroupement rassemblant 203 mutuelles et coopératives d'assurance dans 63 pays à travers le monde.

« Forte de nos 170 ans en tant que leader mutualiste, joindre l'ICMIF marque une étape importante dans la poursuite des ambitions de Promutuel. Dans la foulée de l'accélération de sa stratégie de croissance rentable, Promutuel envisage une expansion hors Québec avec une présence de plus en plus dominante dans des marchés où elle est sous-représentée. Nous sommes convaincus que l'adhésion à l'ICMIF, à travers son réseau d'experts et de partenaires permettra à Promutuel d'étendre ses relations d'affaires, de partager les connaissances et innovations entourant le monde mutualiste et de continuer à promouvoir son modèle d'organisation et ses valeurs. Loin de s'essouffler, ces valeurs mutualistes jumelées à nos ambitions, sont synonymes de création de valeur pour nos membres assurés et de développement durable pour l'organisation et la société en général, » a commenté Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance.

Shaun Tarbuck, directeur général de l'CMIF a déclaré :« Au nom de l'ICMIF, de notre conseil d'administration et de nos 203 organisations membres, nous sommes ravis d'accueillir Promutuel Assurance dans le réseau mondial d'assureurs appartenant à des membres. Nous nous réjouissons des opportunités de collaboration avec les leaders de Promutuel pour le bénéfice mutuel de nos membres ».

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2000 employés au service de plus de 630 000 membres assurés. Promutuel Assurance s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis maintenant 170 ans.

À propos de l'ICMIF

Avec son siège mondial au Royaume-Uni et des associations régionales dans les Amériques et au Japon, l'ICMIF représente 203 assureurs fondés sur des valeurs dans 63 pays. L'ICMIF offre des opportunités de mise en réseau uniques, des informations sur le marché et les membres et des services de relations extérieures. Elle joue un rôle de premier plan dans l'encouragement des meilleures pratiques parmi ses sociétés membres dans les principales questions d'assurance, notamment : la gestion de la performance, le droit et la gouvernance, le marketing, la marque et la réputation, la réassurance et la performance sociale et environnementale.

Renseignements: Source : Lyne Gagné, Vice-présidente, Communication et affaires publiques, 418 840-1188, poste 2358, [email protected]