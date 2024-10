MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - PROMPT, organisation vouée au financement de l'innovation technologique, dévoile aujourd'hui le premier portrait du secteur de la cybersécurité au Québec. Cette initiative apporte une meilleure compréhension de l'offre québécoise de produits et services en cybersécurité et de l'écosystème qui la soutient.

Un portrait crucial pour parer à une menace grandissante

La demande en cybersécurité croît rapidement, les menaces se multiplient, et la conscientisation du public et des entreprises sur la nécessité de devenir cyber-résilient augmente. Pourtant, il existe encore très peu de données sur l'industrie québécoise de la cybersécurité, ses enjeux et ses besoins. C'est pour combler ce manque que PROMPT a élaboré ce portrait de l'industrie, avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« Au cours des 5 dernières années, PROMPT a développé une bonne connaissance des besoins et enjeux du secteur stratégique de la cybersécurité, par l'entremise de ses programmes de financement. Nous souhaitions cependant confirmer nos observations avec un portrait à 360° qui nous permettra de soutenir les entreprises innovantes et l'écosystème de la manière la plus efficiente », explique Liette Lamonde, directrice générale de PROMPT.

« La cybersécurité est de plus en plus importante pour nos entrepreneurs. Elle les protège contre les cyberattaques et les aide à rester compétitifs. L'initiative de PROMPT permet d'offrir un soutien précieux pour renforcer leur sécurité. Ça encourage l'innovation et place le Québec en tête dans ce domaine stratégique », a fait savoir Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

Collaborateurs du portrait de la cybersécurité

L'organisation met une emphase particulière sur la collaboration, sa vocation première étant de stimuler l'innovation technologique en encourageant les acteurs des milieux académique et industriel à travailler ensemble. Pour Liette Lamonde, « il allait de soi pour PROMPT de réunir les acteurs reconnus du milieu de la cybersécurité afin de nous aider à collecter et à analyser les données recueillies dans ce rapport ». Le portrait est donc le fruit d'une collaboration fructueuse entre PROMPT, les principales organisations représentantes des entreprises du secteur (Cybereco et IN-SEC-M) et deux professeurs du milieu académique.

Repérer les acteurs clés en un coup d'œil

Pour renforcer la visibilité des fournisseurs de services et encourager la collaboration entre les acteurs de l'écosystème, PROMPT a également recensé les organisations et les a cartographiées dans un document interactif. Ce document de synthèse, tout comme le portrait intégral de la cybersécurité sont disponibles sur le site Internet de PROMPT.

À propos de PROMPT

PROMPT contribue au développement socioéconomique du Québec en stimulant l'innovation dans les technologies numériques. Ses programmes de financement appuient les entreprises et le milieu académique pour la réalisation de projets d'innovation et de recherche, tout en encourageant le modèle collaboratif. En tant que catalyseur de l'innovation, PROMPT favorise le développement de solutions technologiques essentielles pour répondre aux défis sociétaux contemporains. Les activités de PROMPT aident à positionner le Québec comme un acteur incontournable de l'innovation technologique au niveau mondial.

SOURCE Prompt

Contact média : Jessica Blanchette, Agente des communications et relations publiques, PROMPT, [email protected], (514) 875-0032 poste 22