MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Prompt annonce un nouveau programme de financement destiné à soutenir l'amorçage de projets technologiques dans le domaine des technologies quantiques, en partenariat avec QV Studio. Cette initiative vise à accroître l'aide offerte aux startups à fort potentiel, contribuant ainsi à positionner le Québec comme un acteur de premier plan de l'économie quantique mondiale.

Ce programme unique au Québec permettra d'accompagner les jeunes entreprises issues de la recherche dès les étapes de développement de leur preuve de concept (POC). Les projets les plus prometteurs bénéficieront d'un financement offert par Prompt, pouvant atteindre 50 000 $ par projet.

« Ce financement vient renforcer un maillon essentiel de la chaîne d'innovation en permettant aux chercheurs et entrepreneurs de franchir le pas entre la recherche et la commercialisation », souligne Dominique St-Louis, directeur général intérimaire de Prompt. Il ajoute « qu'en appuyant les activités de QV studio, le créateur de startups quantique né au cœur de Distriq, la Zone Innovation Quantique de Sherbrooke, Prompt confirme son rôle de catalyseur du développement technologique et économique du Québec. ».

Le soutien financier, d'un montant total de 250 000 $, sera exclusivement destiné à couvrir les coûts de recherche effectuée par des centres publics, des universités ou CCTT, en appui à la création et à la croissance des startups quantiques. Il contribue à consolider la chaîne de partenaires qui accompagnent les startups (QV Studio, Distriq, Zone Innovation Quantique de Sherbrooke, les fonds d'investissements Quantacet et Quantonation, ainsi que l'Université de Sherbrooke) avec des investissements en pré-amorçage et l'accès à des infrastructures de recherche.

« Le financement de Prompt agit comme un levier stratégique pour les startups de QV studio. D'une part, il finance les preuves de concept nécessaires au déclenchement de l'investissement privé. D'autre part, il catalyse des collaborations avec l'écosystème de recherche québécois, positionnant nos startups pour obtenir des partenariats public-privé d'envergure. » souligne Sarah Jenna, directrice générale de QV Studio.

En consolidant les liens entre les acteurs industriels, académiques et d'investissement, ce programme contribue à accélérer la création d'entreprises innovantes, à stimuler l'emploi hautement qualifié et à accroître la compétitivité du Québec dans un domaine à la frontière de la science et de l'économie du futur.

Prompt contribue au développement socioéconomique du Québec en stimulant l'innovation technologique et la recherche collaborative entre entreprises et milieux académiques. Mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), Prompt soutient des projets dans des domaines stratégiques tels que les technologies quantiques, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Depuis 2019, Prompt a soutenu l'émergence du quantique au Québec en allouant près de 8 millions de dollars à 14 projets collaboratifs d'une valeur totale de plus de 15,5 millions de dollars, consolidant le rôle du Québec comme chef de file dans ce secteur émergent.

QV Studio est un créateur de startups (venture studio) OBNL, spécialisé en technologies quantiques et situé au cœur de Distriq, Zone Innovation Quantique de Sherbrooke. Sa mission est de bâtir des entreprises quantiques de-novo en identifiant des besoins de marché, des technologies de pointe et des entrepreneurs d'élite. En partenariat stratégique avec les fonds Quantonation et Quantacet, QV Studio transforme les innovations de rupture en succès commerciaux. Il se distingue par son expertise quantique pointue et sa capacité à créer des entreprises, comblant le fossé entre le laboratoire et le marché.

