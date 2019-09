Promouvoir le mieux-être à l'aide de partenariats durables : l'APNQL et la CSSSPNQL se joignent au collectif et appuient l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention du suicide

Formé d'organisations œuvrant dans les domaines de la prévention du suicide et de la santé, le collectif a pour objectif de convaincre le gouvernement du Québec de se doter d'une stratégie nationale efficace pour réduire le taux de suicide et assurer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services pour tous les groupes de la population, y compris les communautés des Premières Nations et inuites. Cette démarche permettra aux Premières Nations de créer et de renforcer des partenariats en vue d'élaborer des stratégies locales et régionales en fonction de leurs besoins et de leurs réalités.

Bien que les communautés et les organismes soient grandement sensibilisés à ces enjeux, il faut miser sur des pratiques innovantes et travailler de façon concertée sur les déterminants qui constituent un obstacle au mieux-être mental. Pour y arriver, nos actions doivent inclure l'accès à une éducation de qualité, à un emploi avec des conditions de travail adéquates et à un logement ainsi que l'élimination de la discrimination et des préjugés.

Nous en appelons aux gouvernements québécois et fédéral de soutenir pleinement la démarche du collectif tout en contribuant à bâtir un avenir meilleur pour nos jeunes, nos familles et nos générations futures.

« L'APNQL appuie le collectif pour exiger une stratégie nationale de prévention du suicide qui doit être soutenue par des investissements stratégiques pour la santé des Premières Nations. Nos populations, plus particulièrement les familles qui sont directement touchées par les trop nombreux cas de suicides, demandent des mesures fonctionnelles, adaptées et immédiates afin de prévenir ces décès, motiver le désir de vivre et promouvoir le sens de la vie. La situation est intolérable, nous assistons à un véritable drame humain. Les choses doivent changer immédiatement », a déclaré le chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

« Nos intervenants et professionnels de la santé et des services sociaux font face à de grands défis au quotidien. Ils doivent disposer de tous les éléments requis pour effectuer leur travail et c'est grâce à ce type de partenariat qu'ils pourront contribuer à l'amélioration du mieux-être de nos populations, » a déclaré le président de la CSSSPNQL, Derek Montour.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

