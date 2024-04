Promotion de la bientraitance envers les personnes aînées en CHSLD - 1,2 million $ pour soutenir 17 projets dans plus de 150 CHSLD au Québec

QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce aujourd'hui 17 nouveaux projets de promotion de la bientraitance dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Ces projets s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées : Reconnaître et agir ensemble 2022-2027. Cette mesure a pour objectif de soutenir la réalisation de projets visant la création d'environnements favorables à la bientraitance des personnes aînées.

En avril 2023, le gouvernement avait lancé un appel de projets concernant cette mesure auprès des CHSLD du Québec. Le soutien financier a été accordé aux projets en fonction des critères suivants :

promouvoir le savoir-être et le savoir-faire bientraitants;

expérimenter une ou des pratiques favorisant la bientraitance;

consolider une ou des pratiques de bientraitance déjà existantes à l'interne au CHSLD.

Cela s'ajoute aux autres mesures du plan d'action visant à créer des milieux bientraitants et lutter contre la maltraitance des personnes aînées. Il s'agit d'actions concrètes en prévention et en sensibilisation du personnel qui travaille en CHSLD. Les projets visent tous à redonner du pouvoir d'agir et à renforcer le savoir-être et le savoir-faire bientraitants envers la personne hébergée. Plusieurs d'entre eux visent à promouvoir la bientraitance dans une approche relationnelle de soins et d'autres misent sur l'importance de renforcer la bientraitance envers les personnes proches aidantes.

Citation :

« J'ai à cœur de développer cette approche de la bientraitance au sein de notre réseau d'hébergement. Il s'agit d'une approche positive, qui fait la promotion d'attitudes et de comportements bientraitants et respectueux des choix et des préférences des personnes hébergées. Pour moi, cela représente un levier complémentaire à la lutte contre la maltraitance que nous menons déjà et qui peut contribuer à prévenir des situations inacceptables. Je félicite les CHSLD qui ont décidé d'aller dans cette direction, et je les remercie de bâtir ainsi avec nous un climat de confiance envers nos milieux de vie pour les années à venir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Les projets retenus se partageront un financement non récurrent totalisant 1 225 976 $ pour les années 2023- 2024 et 2024-2025.

2024-2025. Des 17 projets financés, neuf proviennent d'établissements publics (CISSS-CIUSSS), quatre de CHSLD privés conventionnés et un d'un CHSLD privé non conventionné. Trois projets font l'objet d'un partenariat entre un établissement public et un CHSLD privé conventionné.

Soulignons que le concept de bientraitance a été introduit en 2017 par le gouvernement comme levier complémentaire à la lutte contre la maltraitance et dans une perspective de prévention. Le plan d'action gouvernemental lancé en juin 2022 y consacre une orientation entière, qui vise à développer, à promouvoir et à mettre en œuvre des pratiques favorisant la bientraitance.

La bientraitance est également un des principes directeurs de la Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée, qui énonce des orientations générales et inclusives s'appliquant à tous les types d'hébergement de longue durée ainsi qu'à toutes les clientèles susceptibles d'y résider. Elle met de l'avant une approche novatrice qui est davantage adaptée aux besoins des adultes hébergés ainsi qu'à la réalité des personnes proches aidantes tout en soutenant l'intégration des milieux de vie dans la communauté.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 438 821-6755