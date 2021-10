Selon Xia Chenge (directrice adjointe du bureau provincial de développement des talents), les employeurs de la province qui recherchent actuellement des individus talentueux et du personnel clé pour pourvoir plus de 36 000 postes à pourvoir comprennent des universités, des instituts de recherche scientifique, des laboratoires clés, des hôpitaux, des entreprises publiques, des plateformes de projets clés et des parcs industriels. Parmi l'ensemble des postes à pourvoir, plus de 100 postes offrent un salaire annuel supérieur à 1 million de yuans.

Quant aux 11 parcs industriels clés du port de libre-échange du Hainan, ceux-ci espèrent pourvoir 11 496 postes vacants. En ce qui concerne la demande pour du personnel professionnel et technique dans la province insulaire, ces offres d'emplois, qui représentent environ 30 % du nombre total de postes à pourvoir, montrent une augmentation importante par rapport aux activités antérieures, tant sur le plan du nombre de postes que de la qualité de ces postes.

Selon la directrice Xia Chenge, bon nombre de ces postes sont orientés vers des gens de l'étranger ou ayant une expérience outre-mer. En outre, l'introduction de personnel talentueux dans le cadre de cette activité de recrutement est évidemment orientée vers l'industrie, l'accent étant mis sur les industries de pointe de la province (notamment le tourisme, l'industrie des services modernes et l'agriculture tropicale efficace et à la fine pointe de la technologie). Cela permet ensuite de faire un pas en avant vers la construction d'une base solide pour le développement du port de libre-échange du Hainan.

À partir de 2018, Hainan a successivement mis au point et intégré une série de politiques sur la fiscalité des talents, l'installation, l'achat de biens immobiliers et d'automobiles, l'éducation des enfants et l'assurance médicale.

En ce qui concerne la fiscalité, pour les talents haut de gamme et les personnes travaillant dans la province du Hainan dont le développement du port de libre-échange du Hainan a désespérément besoin, la charge fiscale réelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne peut pas dépasser 15 %. Tout ce qui dépasse ce taux est exempté.

Le personnel étranger de la province du Hainan est désormais autorisé à participer à 38 examens de qualification professionnelle, y compris ceux pour devenir architecte agréé et pharmacien agréé. En même temps, un total de 219 qualifications professionnelles différentes de l'étranger sont maintenant reconnues dans toute la province.

En ce qui concerne la sécurité médicale, les talents étrangers et leurs conjoints, les membres de leur famille immédiate et le personnel de service -- peu importe leur nationalité ou l'enregistrement du ménage -- peuvent bénéficier de la même assurance médicale de base que celle offerte aux résidents urbains et ruraux du Hainan.

Cette activité de recrutement se poursuivra jusqu'en juin de l'année prochaine, et les demandeurs d'emploi peuvent se connecter au site Web officiel ( www.ihnhr.com ) pour rechercher des postes et soumettre leur curriculum vitae.

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : shumin chen, [email protected], +86 15810205593