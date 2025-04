CHENGDU, Chine, 18 avril 2025 /CNW/ - Un reportage de HIMC :

Le 13 avril, la cinquième Exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE) a ouvert ses portes à Haikou, capitale de la province du Hainan. Cette année, plus de 1 700 entreprises de plus de 70 pays et régions ont présenté quelque 4 100 marques à l'occasion de cet événement.

Le 13 avril, le pavillon du Royaume-Uni, pays invité d’honneur, a ouvert ses portes à la 5e exposition internationale des produits de consommation de Chine. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Le 17 avril, le robot Unitree Robotics G1 de Hangzhou a tendu une « main IA » au public dans la zone d’exposition consacrée à l’IA dans le hall 1 de l’exposition. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

« L'exposition du Hainan m'a donné une idée de l'énorme potentiel du marché de la consommation en Chine », a déclaré Ramel François Félix, chef de la direction des Vignerons du Castelas, qui participe à son cinquième CICPE d'affilée. Au cours des quatre dernières années, il a rencontré plus d'une centaine de partenaires commerciaux chinois à l'exposition, ce qui a grandement facilité ses affaires.

En tant que seule exposition thématique de niveau national sur les produits de consommation en Chine, l'énorme avantage commercial de la Chine rend la participation à l'exposition très attrayante.

L'exposition de cette année présente plusieurs différences notables. Des groupes d'exposition de Slovaquie, de Singapour, du Brésil et de plusieurs autres pays ont participé pour la première fois, des zones d'exposition spéciales pour l'IA et l'économie de basse altitude ont été créées, et un modèle d'appariement de l'offre et de la demande a été mis en place pour la première fois : correspondance préalable en ligne et négociations approfondies en personne.

Le 16 avril, à mi-parcours de l'exposition, un total de 150 milliards de yuans (20,56 milliards de dollars) d'accords de transaction avaient déjà été conclus, dont 52 accords de projet signés lors de trois réunions officielles de mise en relation de l'offre et de la demande. Vingt d'entre eux ont été signés lors de sessions spécifiques à chaque pays, les exposants chinois et internationaux ayant conclu des accords pour une grande variété de projets de marchés publics et de transactions.

Lors de l'exposition de cette année, le Hainan a également accueilli un grand nombre de nouvelles commandes et d'accords de collaboration. De nombreux accords de projet ont été conclus dans les domaines de la conduite autonome, des infrastructures de transport intelligentes et des services de voyage intelligents.

Unitree Robotics, de Hangzhou, a exposé divers produits robotiques et a reçu de nombreuses commandes du Hainan pour des articles liés à la recherche scientifique universitaire, aux patrouilles de sécurité publique et à d'autres domaines.

Le groupe touristique Fosun a annoncé qu'ULTRAMED, un projet touristique et culturel majeur, ouvrirait ses portes dans la baie de Haitang, à Sanya.

Un sentiment de grande ouverture régnait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site.

Contrairement aux années précédentes, de nombreux exposants et acheteurs internationaux n'ont plus eu besoin de demander un visa pour participer à l'événement, grâce à la politique d'exemption de visa pour 59 pays de Hainan et aux politiques bilatérales et unilatérales d'exemption de visa applicables au niveau national, qui permettent aux voyageurs de 77 pays d'entrer à Hainan sans obligation de visa.

À Hainan, des mesures de gestion spéciales pour le commerce transfrontalier des services et un meilleur accès au marché pour les investissements étrangers ont été mis en œuvre. La province accélère également l'exploration et la mise en place d'un modèle coordonné pour l'accès aux investissements nationaux et internationaux, adapté aux conditions uniques du port de libre-échange de Hainan.

Cette année, des opérations douanières spéciales seront mises en place dans le port de libre-échange. « Les avantages de l'ouverture institutionnelle de Hainan deviendront de plus en plus disponibles, ce qui apportera de plus grandes opportunités d'investissement. » William Huang, associé directeur d'EY China South, pense que grâce aux opportunités offertes par le CICPE et aux conditions de développement favorables du port de libre-échange de Hainan, davantage d'entreprises multinationales renforceront leur présence à Hainan.

