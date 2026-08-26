PROMENADES ST-BRUNO INVESTIT 49,5 M$, DOUBLE LA CAPACITÉ DE SON AIRE DE RESTAURATION ET CRÉE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC and MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- Promenades St-Bruno, une destination de magasinage phare sur la Rive-Sud de Montréal, annoncent aujourd'hui un projet de réaménagement majeur de 49,5 millions de dollars qui transformera entièrement l'expérience culinaire du centre et créera d'importantes nouvelles opportunités commerciales. Le projet permettra de construire une aire de restauration moderne, optimisée en fonction des besoins actuels, tout en réaménageant l'ancienne aire de restauration en un espace commercial hautement performant.

« Notre vision pour Promenades St-Bruno est d'améliorer continuellement l'expérience client tout en créant de la valeur à long terme pour nos détaillants, nos visiteurs et nos partenaires », a déclaré Julie Morin, directrice générale des Promenades St-Bruno. « Cet investissement transformera une destination culinaire déjà performante en un lieu de rassemblement moderne, offrant beaucoup plus de places assises, un confort accru et une ambiance plus dynamique. Parallèlement, il permettra d'introduire de nouveaux concepts commerciaux dans l'ancien espace de restauration, renforçant ainsi l'offre globale de la propriété. »

Dans le cadre du réaménagement, l'aire de restauration actuelle située au niveau inférieur sera déplacée à l'emplacement du Marché des Promenades. La nouvelle aire de restauration conservera un nombre similaire de restaurants, tout en améliorant considérablement l'expérience des visiteurs. L'espace repensé offrira environ le double de la capacité d'accueil actuelle, soit 1 100 places assises, créant un lieu de rassemblement plus vaste, plus lumineux et plus accueillant pour les clients, les familles et la communauté environnante. Le projet a été conçu pour mieux refléter l'évolution des préférences des consommateurs tout en soutenant la solide performance de l'offre alimentaire du centre.

La nouvelle aire de restauration comprendra également une terrasse extérieure accessible directement, permettant aux visiteurs de profiter d'un espace à ciel ouvert pour manger et se détendre, ainsi qu'une entrée extérieure dédiée qui offrira des heures d'ouverture prolongées, des services de commandes à emporter et de livraison au-delà des heures régulières du centre commercial.

Une fois le déménagement complété, l'ancienne aire de restauration sera convertie en 20 000 pieds carrés de nouveaux espaces commerciaux, renforçant davantage le mix marchand du centre.

Pendant toute la durée des travaux, Promenades St-Bruno demeureront entièrement opérationnelles, incluant l'aire de restauration actuelle, et le centre mettra en place des mesures visant à minimiser les perturbations pour les clients et les détaillants. Le début de la construction est prévu pour mi-septembre 2026, et la nouvelle aire de restauration devrait ouvrir à l'automne 2027. L'ancien espace de restauration devrait être réaménagé et ouvert aux clients en novembre 2028.

À propos des Promenades St-Bruno

Promenades St-Bruno est la principale destination de magasinage intérieure de la Rive-Sud de Montréal. Le centre couvre plus d'un million de pieds carrés de superficie locative et propose un mélange diversifié de détaillants de premier plan, d'options de restauration et de services. Avec un volume annuel de ventes CRU d'environ 290 millions de dollars et une productivité annuelle des ventes par magasin dépassant 1 000 $ par pied carré, Promenades St-Bruno comptent parmi les destinations commerciales les plus importantes au Québec.

Primaris Real Estate Investment Trust

Primaris est le seul FPI (REIT) canadien spécialisé dans les centres commerciaux intérieurs, avec des participations dans des centres de premier plan situés dans des marchés en croissance au Canada. Le portefeuille actuel totalise 14,6 millions de pieds carrés, évalué à environ 5,2 milliards de dollars selon la part de Primaris. Des économies d'échelle sont réalisées grâce à sa plateforme nationale de gestion entièrement intégrée, interne et verticale. Primaris dispose d'une solide capitalisation et est particulièrement bien positionné pour saisir les opportunités du marché à un moment charnière dans l'évolution du paysage immobilier commercial canadien.

SOURCE Primaris

Contact médias : Promenades St-Bruno, Valérie Lavoie, [email protected], 514-743-8504