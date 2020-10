Prolongement des mesures sanitaires en zone rouge - Quatre semaines supplémentaires qui mettront en péril un nombre élevé d'entreprises, s'inquiète la FCCQ

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) s'inquiète pour le sort de milliers d'entreprises à la suite de l'annonce par le gouvernement du Québec du prolongement des mesures de restrictions pour les prochaines semaines. La FCCQ salue les mesures d'aide aux entreprises qui se poursuivront, mais qui risquent de ne pas suffire à sauver plusieurs d'entre elles.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont annoncé que les mesures en place depuis 28 jours resteront en vigueur pour un minimum de deux semaines, et possiblement jusqu'au 23 novembre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

« La situation économique demeure critique pour de nombreux secteurs d'activité en zone rouge. La poursuite des programmes d'aide financière donnera un peu de répit, mais ne suffira pas pour de trop nombreux entrepreneurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) augmentera ses inspections pour éviter les éclosions et s'assurer de maintenir en opération un maximum d'entreprises. Le milieu du travail a fait d'importants efforts pour adapter leurs environnements et les rendre sécuritaires. Rappelons que la CNESST avait lancé des guides de normes sanitaires en milieu de travail en plus d'encourager les différents acteurs à adhérer à la Charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

D'autres mesures à mettre en place dès maintenant

En plus du maintien des mesures d'aide déjà en place, telles que le Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) et le Programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises (PAUPME), d'autres actions sont également nécessaires pour donner un peu d'oxygène au milieu des affaires.

« Nous croyons que les parlementaires doivent adopter le plus rapidement possible le projet de loi 72, particulièrement les dispositions visant à permettre les livraisons de produits alcoolisés, une mesure réclamée autant par l'industrie que par les consommateurs. Nous souhaitons que ce projet de loi chemine rapidement, afin d'aider les restaurateurs et les entreprises liées aux produits alcoolisés et à la livraison.

« Nous approchons de la période des Fêtes, un des moments les plus importants de l'année pour de nombreux commerçants. Les impacts supplémentaires de l'annonce d'aujourd'hui sur les entreprises en zone rouge sont majeurs, tant sur le plan économique que sur la santé mentale des entrepreneurs. C'est un nouveau coup dur qui met à l'épreuve leur résilience. Aucun effort ne doit être ménagé pour leur venir en aide », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

