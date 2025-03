Prolongement de l'entente sur les garderies abordables : une occasion de soutenir la qualité du service

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et Ma place au travail (MPAT) se réjouissent de l'annonce du gouvernement fédéral concernant le prolongement de l'entente sur les garderies abordables qui octroiera 9,83 milliards de dollars au Québec d'ici 2031. Les deux organisations constatent les besoins du réseau de la petite enfance alors que de son côté le gouvernement du Québec parle de création de places et aborde rarement la question de la qualité. La fédération et MPAT incitent Monsieur Legault et son équipe à investir ces sommes dans le but de promouvoir la qualité éducative du service.

Plusieurs études, notamment celles menées par l'équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), mettent en évidence les avantages des services éducatifs de qualité pour les tout-petits. Ces services offrent de multiples bénéfices en matière de développement tant pour les enfants provenant de familles à faible revenu que pour ceux ayant des besoins particuliers, ainsi que pour l'ensemble des enfants. Il est évident pour la FIPEQ-CSQ comme pour MPAT qu'investir dans la qualité éducative des services à la petite enfance constitue un investissement durable à un moment crucial du développement des enfants dont les avantages les suivront tout au long de leur vie.

Nous insistons : il faut concentrer les efforts du gouvernement auprès de milieux où la qualité et le milieu de vie sont les mieux placés pour répondre aux besoins des enfants. C'est en donnant les moyens nécessaires aux centres de la petite enfance (CPE) et aux milieux familiaux régis et subventionnés qu'ils pourront offrir des services de qualité et pleinement jouer leur rôle essentiel dans le développement des enfants, que ceux-ci aient des besoins particuliers ou non.

« Chaque fois, nous sommes heureuses d'apprendre l'ouverture de places régies et subventionnées en services éducatifs pour la petite enfance. Cependant, nous notons aussi une perte de qualité dans le réseau, qui pèse lourdement sur le quotidien des intervenantes qualifiées, mais aussi sur les enfants et les parents qui sont pénalisés par cette perte de qualité. Le prolongement de l'entente en matière de services de garde conclue entre le gouvernement fédéral et provincial octroiera 9,83 milliards de dollars au Québec d'ici 2031. Il faut absolument que le gouvernement investisse ces sommes dans le réseau de la petite enfance, qu'il se préoccupe de sa qualité et qu'il agisse pour elle. C'est l'occasion de le faire! », ajoute Madame Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

« L'investissement du gouvernement fédéral représente une véritable opportunité de compléter, une fois pour toutes, le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, permettant ainsi à des dizaines de milliers de parents de réintégrer le marché du travail. Toutefois, ces nouvelles places doivent impérativement être de qualité, afin que les parents puissent confier ce qu'ils ont de plus précieux en toute confiance. Or, la qualité éducative repose notamment sur du personnel qualifié et valorisé. C'est pourquoi, au-delà de la création de places, nous recommandons d'investir ces sommes dans des initiatives favorisant l'attraction de nouvelles recrues vers les programmes d'éducation à l'enfance, le développement professionnel continu des personnes éducatrices, ainsi que le soutien à l'inclusion des enfants ayant besoin de soutien particulier », complète Madame Marylin Dion, directrice générale de Ma place au travail.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Profil de Ma place au travail

Ma place au travail assure une veille de l'offre proposée aux familles québécoises en matière de services de garde et intervient auprès des acteurs et actrices concerné(e)s afin que chaque parent qui le désire puisse avoir accès à une place de qualité et abordable pour son enfant. L'organisme vise également à faire connaître les répercussions de la pénurie sur la vie personnelle, professionnelle et financière des parents dans leur recherche d'un milieu de garde.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

