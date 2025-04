Prolongation de l'entente sur l'équipe volante publique - Une béquille qui a démontré ses limites, selon l'APTS

LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a accepté de prolonger jusqu'en mars 2026 l'entente temporaire pour l'équipe volante publique, à la demande du gouvernement du Québec.

Depuis sa création en août dernier, seulement 8 personnes membres de l'APTS ont été envoyées en renfort dans les régions en difficulté. Un résultat qui montre les limites de l'équipe volante publique pour résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre, notamment en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord et en Outaouais.

« Nous avons accepté la prolongation par souci de collaboration. Mais cette mesure ne règle rien. C'est une béquille qui a montré ses limites. Si on veut vraiment mettre fin à la pénurie, il faut améliorer les conditions de travail pour que les gens aient envie de s'installer durablement dans ces régions », affirme Robert Comeau, président de l'APTS.

Pour tenter de bonifier cette entente - qui ne vise actuellement que les services sociaux - l'APTS avait proposé d'en élargir la portée à d'autres services essentiels, par exemple les laboratoires ou les services d'imagerie médicale comme la radiologie, ainsi qu'à des régions particulièrement touchées par la pénurie, comme la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement a refusé d'aller de l'avant.

L'APTS a également proposé plusieurs mesures concrètes pour soutenir les établissements en manque de personnel. Elle a suggéré une entente permettant les déplacements volontaires entre établissements, ainsi que de faciliter les congés sans solde pour aller travailler dans le Nord, et de bonifier les primes d'isolement et d'éloignement pour encourager les salarié•e•s à travailler en région. Aucune de ces propositions n'a été retenue par le gouvernement.

« On ne mettra pas fin à la pénurie de personnel avec des solutions temporaires. Nous devons nous donner les moyens pour que cela fonctionne. Nos membres sont prêt•e•s à contribuer, mais il faut leur accorder les conditions de travail nécessaires pour le faire », soutient Joël Bélanger, vice-président de l'APTS.

L'APTS appelle le gouvernement du Québec à prendre au sérieux les solutions qu'elle propose et à mettre en place des mesures durables pour répondre aux besoins de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, la Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent ainsi que de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau.

