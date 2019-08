Prolongation de contrat entre le département de l'Énergie des É.-U. et Atkins Nuclear Secured pour le site de Hanford

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation, membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC), est heureuse d'annoncer que le bureau de la Protection des rivières du département de l'Énergie (DOE) à Richland, dans l'État de Washington, a l'intention de prolonger le contrat de la Washington River Protection Solutions (WRPS) pour la gestion de réservoirs de stockage. Cette prolongation de contrat pourrait s'étirer jusqu'à 12 mois, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit une valeur approximative de 725 millions de dollars. La WRPS est un partenariat qui inclut AECOM et Atkins. Pour SNC-Lavalin, ce contrat concerne sa division SNCL Services d'ingénierie.

Tom Jouvanis, président d'Atkins Nuclear Secured, a déclaré : « Cette prolongation du contrat de WRPS est une bonne nouvelle pour notre équipe. Nous apprécions notre partenariat avec AECOM et sommes impatients d'exécuter en toute sécurité ce projet stimulant pour le compte du DOE et de l'État de Washington. Cette mise en application de notre savoir-faire en ingénierie par l'entremise de partenariats est un modèle éprouvé, et nous continuons de voir des occasions d'affaires similaires sur le marché américain. »

La prolongation du contrat permettra de poursuivre le travail de gestion sécuritaire des déchets à haute activité du site de Hanford, tout en les préparant pour leur traitement à l'usine installée sur place. Ces activités viennent prolonger la mission de la WRPS et visent prioritairement à réduire les risques sur le site, de façon à protéger et préserver la rivière Columbia. Il s'agira de la 12e année de présence de la WRPS à Hanford. Atkins présente un long historique de réalisation de projets clés sur des sites du DOE partout aux É.-U., notamment aux usines de diffusion gazeuse de Paducah, au Kentucky, et de Portsmouth, à Piketon en Ohio, ainsi que des projets au Oak Ridge National Laboratory et sur le site de la rivière Savannah.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation est une unité d'exploitation au sein du secteur Énergie nucléaire mondial de SNC-Lavalin; elle vise le marché de l'administration fédérale américaine. Spécialisée dans les exploitations nucléaires, la conception de processus d'ingénierie, la gestion de déchets, la caractérisation, le transport, l'élimination et les technologies relatives aux déchets à haute activité, Nuclear Secured est l'un des partenaires de l'équipe responsable du contrat de gestion des réservoirs de stockage à Hanford. Elle dirige également les équipes responsables de la gestion des usines DUF6 de Portsmouth et de Paducah, ainsi que de celle des Laboratoires Nucléaires Canadiens en Ontario, en plus de gérer le projet U-233 à Oak Ridge, au Tennessee. Chez Atkins Nuclear Secured, nous réalisons pour les gouvernements fédéraux des projets techniquement complexes et à haut degré de risque, et cela de manière totalement sécuritaire. SNC-Lavalin a acquis WS Atkins plc le 3 juillet 2017.

Atkins (www.atkinsglobal.com) est l'une des sociétés de services-conseils en matière de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées du monde et compte plus de 18 300 employés au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et Afrique, en Asie-Pacifique et en Europe. Nous établissons des partenariats de confiance à long terme afin de créer un monde où la concrétisation de nos idées améliore des vies. Vous pouvez consulter les projets récents d'Atkins ici.

