MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La délégation exécutive de l'École de technologie supérieure est de retour de la première mission diplomatique de son directeur général, François Gagnon en France. Partenaire stratégique et incontournable, la France offre à l'ÉTS de multiples possibilités de croissance et de collaboration. M. Gagnon était accompagné de Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats, Annie Bouthillette, directrice exécutive des relations institutionnelles et Tanguy Bantas, directeur du Service des relations internationales.

Annie Bouthillette, directrice exécutive des relations institutionnelles, François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l’ÉTS, et Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

« Cette première mission internationale institutionnelle a permis à l'ÉTS de consolider des relations de longue date avec ses alliés internationaux, en plus de stimuler de nouvelles collaborations. Nous accueillons déjà plus de 1600 étudiants français chaque année et nous pouvons compter sur des partenariats bilatéraux dans le développement de l'innovation et de la technologie. L'accueil chaleureux réservé à mon équipe, les échanges riches et les ententes signées sont gages d'un avenir prometteur pour l'ÉTS en France », explique François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'ÉTS.

La délégation a été reçue par l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada à Paris et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe, ainsi que par Mme Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre du Québec pour la Francophonie, avec qui ils ont échangé à propos du modèle d'éducation unique de l'ÉTS, mais surtout de la participation active de l'École à différents projets et collaborations d'envergure.

« En augmentant la présence de l'ÉTS à l'international, nous souhaitons renforcer nos collaborations et saisir de nouvelles opportunités à la fois pour la visibilité de nos chercheurs que pour permettre à nos étudiantes et étudiants d'ouvrir leurs horizons et ainsi enrichir favorablement leur parcours professionnel et personnel. Tout cela passe autant par l'importance des relations qui nous lient à nos partenaires qu'à notre notoriété et notre rayonnement », explique Annie Bouthillette, directrice exécutive des relations institutionnelles.

En tant qu'université de recherche incontournable au Canada et 1re école d'ingénierie au Québec, nous sommes allés à la rencontre d'établissements et de partenaires ayant des profils comparables, notamment en formation et en entrepreneuriat. La délégation de l'ÉTS a donc rencontré des partenaires stratégiques afin de développer et de signer des ententes avec des universités, des écoles d'ingénieurs et des centres de recherches reconnus en France.

L'ÉTS et l'Assemblée des directeurs d'Instituts universitaires de technologie (ADIUT) ont renouvelé leur partenariat au niveau national pour offrir aux étudiant(e)s du réseau des IUT la possibilité de poursuivre leurs études au Canada, notamment dans le cadre du nouveau diplôme Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) français, le seul diplôme hors Québec reconnu pour l'admission en formation d'ingénieur. De plus, l'ÉTS s'est associée avec des alliés clés en signant des ententes avec l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) et l'École CentraleSupélec de l'Université Paris-Saclay et avec l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) afin de favoriser la formation académique et la recherche internationale. La délégation a aussi rencontré la direction générale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), une institution de recherche parmi les plus importantes au monde et un partenaire stratégique du laboratoire de recherche international en intelligence artificielle, l'ILLS (International Laboratory on Learning Systems).

« Cette mission m'a permis de présenter notre plan stratégique quinquennal de la recherche et de constater auprès de collègues chercheurs des similitudes intéressantes de leurs travaux et nos propres priorités. Également, que nous partagions une vision commune de l'importance de l'interdisciplinarité pour faire avancer l'innovation au service de réels besoins de la société. », conclut Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats.

Des diplômées et diplômés de l'ÉTS en France se sont également réunis lors d'un événement à la résidence de la Déléguée générale du Québec à Paris. Le premier événement de ce genre, organisé en collaboration avec l'Association des diplômés Réseau ÉTS, a permis des échanges inspirants ainsi qu'une occasion pour reconnecter avec plusieurs anciennes et anciens hors Québec et outre-mer.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements: Sophie Dubuc, [email protected], Service des affaires publiques et des relations gouvernementales