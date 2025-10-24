Projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny - Le BAPE publie son rapport

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'enquête et d'audience publique sur les projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny.

Le rapport contient une description sommaire du projet, une synthèse des préoccupations et des opinions des participantes et participants, l'analyse de la commission ainsi que l'ensemble des constats et des avis qu'elle en dégage.

Deux documents synthétisent le rapport et donnent de l'information sur la participation à l'audience publique. Le résumé En un clin d'œil le fait sur une page, tandis que Les faits saillants offrent davantage de détails, notamment sur les principaux constats et avis de la commission d'enquête responsable d'examiner les deux projets.

La commission d'enquête était composée de Marie-Eve Fortin, présidente, et de Georges Lanmafankpotin, commissaire. Son mandat s'est tenu du 9 juin au 9 octobre 2025. Grâce à son travail, la commission a permis aux citoyennes et aux citoyens de s'informer et de s'exprimer dans un cadre respectueux et propice aux échanges.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

