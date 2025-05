Projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny - La commission d'enquête tient une rencontre préparatoire pour le public

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite la population à une rencontre préparatoire à l'audience publique sur les projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale dans la MRC de Montmagny, le 28 mai 2025 à 19 h, en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

Animée par Marie-Eve Fortin, présidente, et Georges Lanmafankpotin, commissaire, cette rencontre sera l'occasion d'en apprendre davantage sur le rôle et la mission du BAPE, sur le déroulement prévu des travaux de la commission ainsi que sur les différentes façons d'y participer. Une période de questions suivra la présentation.

Il est à noter que les questions concernant les projets seront abordées lors de la première partie de l'audience publique qui permet aux citoyennes et aux citoyens de poser leurs questions et de s'informer sur le projet.

Date : Le 28 mai 2025 Heure : 19 h Endroit : En direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Pour obtenir davantage d'information sur la participation aux travaux du BAPE, les personnes, les groupes ou les municipalités intéressés sont invités à se rendre sur le site Web du BAPE dans l'onglet Participer. Cette section contient les outils nécessaires pour la préparation des questions, la rédaction des mémoires et la préparation des opinions verbales.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

