Projets d'augmentation des cheptels laitiers de Ferme Lansi et de Ferme Landrynoise inc. à Saint-Albert - Le rapport du BAPE est maintenant public

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et d'audience publique sur les Projets d'augmentation des cheptels laitiers de Ferme Lansi et de Ferme Landrynoise inc. à Saint-Albert. Ce mandat d'enquête et d'audience publique a débuté le 12 octobre dernier. La commission d'enquête, chargée de l'examen du projet, était présidée par le commissaire M. Joseph Zayed.

Grâce à son travail, la commission a permis d'offrir aux citoyens des conditions propices et respectueuses pour qu'ils puissent s'informer et s'exprimer, et ce, malgré le contexte de la pandémie actuelle.

Le rapport contient une description détaillée du projet, les opinions et préoccupations des participants, l'analyse de la commission ainsi que l'ensemble des constats et des avis qu'elle en dégage. Les points saillants sont également disponibles dans une fiche synthèse.

LA DISPONIBILITE DU RAPPORT

Pour en savoir plus, consultez la version électronique du rapport. Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures applicables, seule la version électronique est disponible. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter le rapport sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

