Projet Vigilance - Le groupe criminel « Les Grecs » de Chomedey dans la mire du SPL

LAVAL, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le Service de police de Laval (SPL) déploie aujourd'hui le projet coordonné Vigilance, une initiative proactive visant à soutenir les établissements licenciés, restaurants, entreprises et commerces confrontés à des actes d'intimidation, d'extorsion ou de violence. Cette stratégie qui s'appuie sur des actions concrètes en prévention et en enquête vise à renforcer la collaboration et l'échange d'information avec les commerçants. Le SPL réaffirme sa tolérance zéro face à l'extorsion et souhaite mettre un terme à ces activités illégales menées par des groupes criminels, dont « Les Grecs » de Chomedey.

« Notre message est clair : la violence exercée par des organisations criminelles à Laval doit cesser. Nous demandons aux commerçants de collaborer avec nous en toute confiance, car chaque information peut réellement faire une différence pour mettre fin à ces activités », affirme Karine Ménard, directrice-adjointe de la Direction des enquêtes criminelles du SPL.

Le Service de police de Laval dénote une tendance à la hausse concernant le phénomène d'extorsion, ainsi qu'une diversification des moyens utilisés et des entreprises ciblées. En date du 31 octobre 2025, 61 dossiers liés au phénomène ont été ouverts cette année par le SPL.

Visibilité accrue sur le terrain

Dès aujourd'hui, plusieurs escouades du SPL œuvreront activement sur le territoire afin :

d'outiller les commerçantes et commerçants pour résister à la pression criminelle.

de favoriser un dialogue ouvert pour briser le silence de ces commerçants.

de renforcer la présence policière et les interventions ciblées.

Des visites de courtoisie seront effectuées dans divers commerces pour rencontrer les propriétaires et le personnel, recueillir des informations pertinentes et mieux comprendre les réalités vécues. Ces échanges permettront également d'offrir des conseils concrets pour prévenir les incidents liés à l'extorsion.

Appel à la collaboration des commerçants

Le SPL tient à rappeler que les commerçants et entreprises qui ont été contraints de verser de l'argent à des groupes ou individus criminalisés dans un contexte d'extorsion ne sont pas considérés comme des personnes criminelles, mais plutôt comme des victimes. Le Service est là pour les aider à se libérer de cette emprise et les conseiller quant aux mesures de protection pouvant être mises en place.

Il est essentiel de dénoncer toute activité suspecte ou criminelle. Chaque information peut faire une différence dans le cadre d'une enquête et venir appuyer des éléments de preuve cumulés dans le cadre des enquêtes policières en cours, et ainsi aider à déposer des accusations.

Toute personne ayant de l'information sur des actes d'intimidation ou d'extorsion peut communiquer avec la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 en cas d'urgence.

Conseils de prévention

Les commerçants sont invités à :

Sensibiliser leur personnel à reconnaître les comportements suspects.

Documenter les incidents (date, heure, description, preuves).

Signaler immédiatement tout événement suspect à la police.

Installer des dispositifs de sécurité (caméras, alarmes, éclairage, pellicules de protection sur les vitrines).

Utiliser des systèmes d'alerte discrets (boutons panique, alarmes silencieuses).

