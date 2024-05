Projet structurant de l'est : la Chambre salue une solution réaliste, capable de soutenir la relance de l'est de Montréal

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le dépôt du rapport final sur le projet structurant de l'est par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

« La proposition mise de l'avant par l'ARTM pour desservir l'est de la métropole mérite qu'on l'appuie. Le tramway est un mode de transport qui a fait ses preuves. Dans le cas du projet structurant de l'est, il faudra veiller à ce qu'il atteigne une vitesse suffisante sur les tronçons les plus longs pour offrir des temps de parcours acceptables et être concurrentiel par rapport à l'auto solo. Surtout, un projet réussi de tramway à Montréal pourrait paver la voie à d'autres projets ailleurs dans la métropole, qui représenteraient une solution adaptée aux déplacements entre quartiers », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Pour obtenir les meilleures conditions possibles en termes de coûts et de délais, nous invitons le gouvernement du Québec et les parties prenantes à envisager un appel d'offres groupé pour l'ensemble des projets de tramway du Québec susceptibles de voir le jour au cours des 15 prochaines années. En incluant des projets comme celui de la Rive-Sud, nous aurions plus de chances d'intéresser les gros joueurs du secteur et de les convaincre de localiser des capacités de production au Québec. Les volumes garantis par un tel appel garantiraient une prévisibilité et une rentabilité à même de convaincre des soumissionnaires de premier plan, capables de livrer rapidement ces projets d'ampleur », a conclu Michel Leblanc.

