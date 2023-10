Projet Pilote de Régionalisation du Programme Prêts, Disponibles et Capables : Une Nouvelle Ère d'Inclusion au Travail au Québec

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - La Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) profite du mois d'octobre, le Mois de la sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap, pour annoncer le lancement d'un projet pilote visant à créer des emplois inclusifs dans différentes régions pour les personnes autistes et celles qui ont une déficience intellectuelle. Par le biais du programme Prêts, disponibles et capables, ce projet innovant multiplie l'accès et le maintien en emploi via la sensibilisation et l'accompagnement.

Le projet s'étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Il démontre le réel potentiel des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle à occuper un emploi rémunéré, peu importe où elles résident. À terme, une cinquantaine de personnes auront l'opportunité de faire valoir leurs compétences en entreprise tout en bénéficiant d'accommodements raisonnables, comme celui d'être accompagnés à la hauteur de leurs besoins de soutien particulier pour faciliter leur intégration.

Chapeauté par la SQDI, 3 associations locales associées à ce projet :

L'Association de Granby pour la Déficience Intellectuelle et l'Autisme, Granby

pour la Déficience Intellectuelle et l'Autisme, L'Association Renaissance des Appalaches, Thetford Mines

Pleins Rayons, Cowansville

Prêts, Disponibles et Capables (PDC) est un programme pancanadien dont la mission est de créer des opportunités d'emploi et de faciliter l'accès au travail pour les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. La stratégie du projet pilote consiste à déployer PDC à plus grande échelle permettant ainsi de promouvoir les avantages concurrentiels de l'inclusion en emploi.

Financé par le gouvernement du Canada, PDC est présent dans 30 villes à travers le pays. Au Québec, 50 entreprises participent activement à l'embauche inclusive. Les employeurs qui ont choisi de s'engager dans l'embauche inclusive en partenariat avec le PDC témoignent unanimement de la performance accrue de leurs équipes diversifiées.

'Ce projet pilote permettra de démontrer la plus-value de l'accompagnement en emploi pour les personnes autistes ou qui ont une déficience intellectuelle. Nous sommes ravis de compter sur la collaboration des associations membres de notre regroupement qui encouragent cette démarche visant à reconnaitre leurs droits d'occuper un emploi et de leur offrir un statut égal aux autres travailleurs et travailleuses' - Amélie Duranleau, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle

Cela constitue une étape majeure vers une société plus inclusive au Québec. La SQDI et ses partenaires locaux s'engagent à faire progresser l'inclusion au travail et à démontrer que chaque personne a sa place dans le monde professionnel.

