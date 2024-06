La Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) lance sa campagne en habitation « J'ai ma place ! »

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - À l'aube de la grande période des déménagements, la SQDI tire la sonnette d'alarme avec le lancement de sa campagne en habitation intitulée « J'ai ma place ! ». La campagne débutera officiellement le 19 juin 2024, lors d'un webinaire prévu à 12h.

Le droit au logement pour tout le monde

La campagne défend le droit au logement qui est un enjeu prioritaire pour des centaines de milliers de personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches. Ces personnes, venant de toutes les régions du Québec et pas seulement des grandes villes, ont des préoccupations majeures concernant l'accès à un logement de qualité et adapté à leurs besoins.

« Ça fait des années qu'on cherche un logement adapté. Si on n'a pas de répit bientôt, on ne sera pas capables de tenir, » témoigne Roger Duchesneau, père de Célia qui a une déficience intellectuelle. « On vieillit quand même ! On est sur le bord de 70 ans. Je ne sais pas si dans 5 ans on sera toujours capable de s'occuper d'elle, mais ma fille elle aura toujours besoin du même soutien. »

Webinaire de lancement - 19 juin à 12h

« Beaucoup de personnes qui ont une déficience intellectuelle sont sur des listes d'attentes pendant des années pour pouvoir être hébergées ou se loger, d'autres se font changer d'habitation tous les ans. Certaines personnes se retrouvent même en situation d'itinérance, » explique Amélie Duranleau, directrice générale de la SQDI. « Il y a un grand besoin de modèles de vie innovants. La campagne sert à montrer au gouvernement qu'il faut mettre en place des solutions concrètes. On a dépassé l'urgence. »

La SQDI vous invite à participer à son webinaire de lancement qui présentera :

Le nouveau site de la campagne

La situation en habitation au Québec et des données concernant les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches

Des témoignages de personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs proches

Des propositions de solutions pour améliorer la situation actuelle

Nous vous remercions de votre engagement à faire connaître la réalité des personnes ayant une déficience intellectuelle et espérons vous voir nombreux à notre webinaire.

À propos de la SQDI :

La SQDI est une organisation provinciale dédiée à la promotion et à la défense des droits et des intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs familles. La SQDI s'efforce de sensibiliser le public et les décideurs politiques aux enjeux auxquels ces personnes sont confrontées et de promouvoir des solutions inclusives et respectueuses de leurs besoins.

SOURCE Société québécoise de la déficience intellectuelle

Source : Noémie Téchède, Coordonnatrice aux communications, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), Courriel : [email protected], Téléphone : 514 725 7245 poste 35