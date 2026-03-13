Projet pilote de livraison de boissons alcooliques de la Société des alcools du Québec avec Uber Eats : déclaration du Commissaire à la langue française à propos de son intervention

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, publie aujourd'hui une déclaration sur son intervention auprès de la Société des alcools du Québec (SAQ) au sujet d'un projet pilote en cours avec l'entreprise Uber Eats. Ce projet de livraison d'alcool vise à tester la commande et la livraison à domicile, sur l'île de Montréal, de quelque 150 produits de la SAQ.

Le Commissaire à la langue française a notamment pour fonction de surveiller l'exécution des obligations que la Charte de la langue française (Charte) impose aux organismes de l'Administration, ce qui comprend la SAQ.

Intervention

Le 22 janvier 2026, le commissaire a communiqué avec la SAQ. La société d'État lui a confirmé avoir adopté une autorisation administrative lui permettant la livraison de boissons alcooliques, comprenant une série d'exigences formulées à l'entreprise Uber Eats relativement à l'utilisation de la langue française.

Le commissaire a cependant souligné à la SAQ que le projet pilote devait, en outre, prévoir que les communications soient en français entre la société d'État et Uber Eats, et entre les employés de la SAQ et les livreurs qui utilisent Uber Eats.

« Avec ces précisions, la SAQ s'assurera qu'elle respecte son devoir d'exemplarité de l'État et qu'elle protège le droit fondamental de ses employés d'exercer leurs activités en français. Le 18 février 2026, elle nous a avisés qu'elle les a exigées par écrit à Uber Eats et qu'elle lui a demandé de les respecter dans le cadre de leur projet », a expliqué le commissaire adjoint à la langue française, Me Éric Poirier. La SAQ n'ajoutera toutefois pas ces éléments à court terme dans son autorisation administrative.

À la lumière des informations communiquées, le commissaire Dubreuil constate que le projet pilote de la SAQ ne soulève pas de questionnements quant au respect des obligations qu'impose la Charte à la société d'État. Bien qu'il continuera de suivre le dossier, il ne prévoit aucune intervention supplémentaire sur ce projet.

La déclaration est accessible dans le site Web du Commissaire à la langue française, à www.commissairelanguefrancaise.quebec.

À propos du Commissaire à la langue française

Le Commissaire à la langue française surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le Commissaire fournit à l'Assemblée nationale, au gouvernement ou au ministre de la Langue française les avis et les recommandations qu'il estime appropriés sur toute question relative à la langue française au Québec.

SOURCE Commissaire à la langue française

Source et demande d'entrevue: Gaby Audet, Conseillère en communication, [email protected], 418 643-5324, poste 2011