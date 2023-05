PROJET PILOTE À BROSSARD - Un feu de ralentissement dans une zone scolaire

BROSSARD, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - La Ville de Brossard est heureuse de participer à titre de ville pilote à l'installation du tout premier Feu de ralentissement éducatif FredMC au Canada. L'entreprise responsable du projet pilote est Signalisation Kalitec. Le feu de ralentissement est installé pour 90 jours et est situé sur la rue Stravinski, près de l'Académie Marie-Laurier, à Brossard, une école accueillant des enfants du préscolaire, primaire et secondaire. Le FredMC est une mesure d'apaisement de la circulation ayant déjà fait ses preuves en Europe. Il est notamment utilisé en France pour limiter les vitesses excessives en zone scolaire et périurbaine.

« En tant que mairesse, citoyenne et mère, je souhaite toujours améliorer la sécurité de nos enfants et de nos citoyennes et citoyens. C'est une préoccupation à Brossard de sécuriser nos rues, ainsi que dans la grande majorité des Villes du Québec. Je suis fière d'accueillir ce projet pilote innovant à Brossard qui entraînerait des répercussions positives autant chez les marcheurs en assurant leur sécurité que les conducteurs en récompensant les bonnes habitudes de conduite. Ce FredMC est un outil supplémentaire qui pourrait s'ajouter à nos mesures d'atténuation de la vitesse », a mentionné la mairesse, Doreen Assaad.

« La venue de ce projet pilote fait partie d'une réflexion plus globale sur la vitesse et la sécurité en territoire urbain. L'intégration de ce genre de technologie dans le paysage brossardois s'avère une avenue intéressante à explorer afin de bonifier la sécurité de nos piétons, petits et grands », d'ajouter Patrick Langlois, conseiller municipal, secteurs P-V, et président du comité de mobilité durable.

« La vitesse excessive aux abords des écoles est une problématique généralisée au Québec et le Feu de ralentissement éducatif FredMC semble des plus prometteurs pour l'enrayer. Brossard est une Ville à l'affût des nouvelles technologies et nous sommes fiers de collaborer avec ses équipes dans le cadre de ce projet pilote qui nous permettra de mettre à l'étude une nouvelle technologie innovante et de documenter son impact réel sur le respect des limites de vitesse. C'est une première au Canada pour améliorer le partage de la route et la sécurité de tous », indique Anthony Lapointe, copropriétaire et directeur des ventes de Signalisation Kalitec.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La vitesse du véhicule est détectée en temps réel par FredMC. La fréquence de retour de l'onde qui réfléchit sur le véhicule en mouvement détermine la vitesse de ce dernier avec une très grande précision. FredMC affiche une lumière rouge au « repos », en tout temps, et celui-ci passe au vert si le conducteur roule à une vitesse réglementaire.

Dans le cas de ce projet pilote à Brossard, le véhicule est détecté actuellement à environ 30 mètres et si la vitesse du véhicule est conforme, FredMC passe au vert et le véhicule peut poursuivre son chemin. Si la vitesse est supérieure à 30 km/h, la lumière de FredMC demeure rouge, provoquant une prise de conscience efficace et non répressive.

Le Feu de ralentissement éducatif FredMC est une technologie connectée qui permet de mesurer en temps réel la nature du trafic et de le contrôler à distance, en plus d'être facile à installer avec un coût de gestion très abordable, car il ne nécessite pas d'excavation et fonctionne à l'énergie solaire. Une présignalisation est aussi installée afin d'avertir de sa présence. Notons que c'est l'entreprise Signalisation Kalitec qui est responsable du choix du site.

Rappelons que ce projet pilote s'étale sur une durée de 90 jours et si les résultats s'avèrent positifs, la Ville pourrait faire l'acquisition d'un Feu de ralentissement éducatif FredMC.

SOURCE Ville de Brossard

Renseignements: Direction des communications, Ville de Brossard, 450 923-6311