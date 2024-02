Projet Northvolt : MARCHE FUNÈBRE « GROS PROJET : BAPE COMPLET! »

LONGUEUIL, QC, le 4 févr. 2024 /CNW/ - Une coalition de groupes montérégiens, dont le Comité Action Citoyenne - Projet Northvolt, le Centre de femmes l'Essentielle, la TROVEP Montérégie, Urgence climatique Montérégie, Mères au front - Rive-Sud et le Conseil central de la Montérégie-CSN appellent à une mobilisation ce 4 février à 13h à McMasterville. Ils dénoncent la décision du gouvernement Legault d'aller de l'avant avec le projet Northvolt sans étude complète du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

« Devant les nombreuses questions légitimes soulevées et demeurées sans réponses face au projet Northvolt, les citoyens et de nombreuses organisations se mobilisent pour obtenir une évaluation transparente », nomme Sabrina Guilbert, du Comité action citoyenne projet Northvolt. « Nous formulons d'une seule voix la demande d'un BAPE complet sur le projet, le plus rapidement possible et invitons la population à manifester ! », poursuit Madame Guilbert.

« Un projet de l'ampleur de Northvolt, aussi lié à la transition énergétique qu'il soit, ne peut faire l'économie d'une véritable évaluation. En permettant à Northvolt de se soustraire au BAPE, le Gouvernement Legault témoigne de son indifférence face aux conséquences du projet sur les populations et leur milieu de vie. C'est inacceptable », souligne Annette Herbeuval du Conseil central de la Montérégie-CSN.

Chez Greenpeace Canada, le responsable de la campagne Climat-Énergie, Patrick Bonin, n'en revient pas. « Le ministre devrait se garder un devoir de réserve. Il met de la pression indûment sur son personnel pour qu'il autorise ce projet-là alors qu'on ne connaît pas l'ensemble des impacts. On a l'impression que c'est un processus d'évaluation parallèle qui est mis en place pour le plus gros projet manufacturier de l'histoire du Québec. »

La pétition déposée à l'Assemblée nationale a récolté plus de 5000 signatures. Une lettre au ministre Charette, pour demander un BAPE a été signée par 180 organismes et individus.

« En modifiant les règles du BAPE sur les projets tels que Northvolt, le gouvernement Legault crée un dangereux précédent : il impose sa vision de développement au détriment du principe de précaution, de l'environnement et des enjeux sociaux », s'inquiète, Jacinthe Villeneuve du Comité Action Citoyenne - Projet Northvolt. Puis, l'empressement à permettre l'abattage de 8000 arbres cause des dommages irréparables. Ces façons de faire de nos institutions démocratiques sont un détournement de sens de l'acceptabilité sociale.

Comment expliquer que le ministère de l'environnement a refusé un projet sur ce terrain, faisant état de 21 espèces menacées ou vulnérables et de 142 espèces d'oiseaux fréquentant le site ? Puis, une directive de ce gouvernement souligne que ses milieux humides sont des habitats essentiels au maintien de la biodiversité alors que les milieux naturels sont rares face au développement urbain. Bref, on peut comprendre que la population pose des questions!

SOURCE Conseil central de la Montérégie (CSN)

Renseignements: Informations et demande d'entrevues : Marie-Josée Béliveau : 514-270-0694, [email protected]