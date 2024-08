MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - Les propriétaires du site de l'ancienne brasserie Molson, MONTONI et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, poursuivent la préparation du terrain en vue de son redéveloppement en un quartier complet à dominance résidentielle. Les travaux de démantèlement qui ont été entamés en 2022 pour la portion est du site se poursuivent maintenant à l'ouest. Cette portion du site qui avait été utilisée comme lieu d'entreposage à l'époque où la brasserie était encore en service sera démantelée à partir du 12 août 2024. Ces travaux s'échelonneront jusqu'à l'été 2025.

Horaire : les travaux auront généralement lieu du lundi au vendredi entre 7h et 16h30. Les travailleurs respecteront le cadre réglementaire à cet effet. À moins d'une urgence, aucuns travaux ne devraient être effectués durant les fins de semaine.

Circulation : aucune entrave aux rues avoisinantes n'est prévue. La circulation locale pourrait toutefois subir certaines répercussions en raison des camions qui devront circuler. Les équipes prendront toutes les précautions requises pour minimiser ces contrecoups.

Mesures de mitigation : les meilleures pratiques seront mises en œuvre pour limiter le bruit et la poussière pouvant être occasionnés par les travaux.

Sécurité : la sécurité entourant le chantier étant une priorité, l'ensemble du site sera clôturé par des palissades et les points d'entrée et de sortie seront sous surveillance constante.

Gestion des rebuts : les rebuts seront traités avec soin afin de favoriser leur gestion adéquate et de minimiser les nuisances potentielles sur l'environnement.

Exécution : Delsan-AIM est la compagnie qui a été mandatée par le consortium propriétaire pour effectuer le démantèlement et la préparation des terrains de la portion ouest du site.

La première pelletée de terre officielle du projet fera l'objet d'une annonce dans les prochains mois.

À propos du redéveloppement du site de l'ancienne brasserie Molson :

Dernier site du centre urbain de la métropole offrant une large fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent, la propriété de l'ancienne brasserie Molson - un développement de près de 6 millions de pi ca - constitue une chance unique de doter la ville d'un projet riverain iconique porteur des valeurs de la communauté et inspiré de l'art de vivre montréalais.

Le redéveloppement du site permettra la création d'un quartier complet où les Montréalais et Montréalaises pourront vivre, travailler et se divertir, notamment par l'implantation de près de 5 000 unités résidentielles incluant des logements abordables, sociaux et familiaux, d'un pôle économique d'affaires - dont une grande partie en innovation -, d'un pôle civique, de commerces de proximité, d'attraits touristiques incluant une expérience muséale et brassicole, d'un immense parc central et d'une école.

L'ambition est de reconnecter le site aux quartiers environnants et de créer des ouvertures visuelles spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent afin d'en faire un quartier vibrant à échelle humaine, hérité du Montréal d'hier et à la fois résolument tourné vers l'avenir.

Pour plus d'informations : https://redeveloppementmolson.com

SOURCE Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

Demandes médias : Frédérick Truchon-Gagnon, Directrice, Affaires publiques et Communications, MONTONI, (438) 350-1001, [email protected]