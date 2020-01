Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints - Préparez-vous à l'audience publique

QUÉBEC, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite la population à une rencontre préparatoire à l'audience publique avec la commission d'enquête concernant le Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints par Nouveau Monde Graphite.













DATE : Le mardi 14 janvier 2020 HEURE : 19 h ENDROIT : Chalet du Mont-Trinité

220, chemin du Mont-Trinité

Saint-Michel-des-Saints

J0K 3B0







Ce sera l'occasion de rencontrer l'équipe de la commission et d'en savoir plus sur l'audience publique à venir dans votre région. Lors de cette rencontre, la commission d'enquête présentera le BAPE, son rôle, le mandat qu'elle a reçu, le déroulement de l'audience publique, les règles de participation et la façon pour les participants de s'y préparer. Un aide-mémoire, Préparez-vous à l'audience publique du BAPE, sera disponible en version imprimée sur place et dans le site Web du BAPE.

Cette rencontre préparatoire à l'intention du public est une nouvelle initiative que le BAPE souhaite mettre en place dans le but d'accompagner les citoyens et les organismes pour qu'ils puissent pleinement participer à l'audience publique, notamment pour la préparation de leurs questions de même que leurs opinions.

Quant à l'audience publique, elle aura lieu à compter du 28 janvier 2020. C'est à ce moment que vous pourrez poser vos questions sur le projet à la commission, en présence de l'initiateur de projet et des personnes-ressources. Les coordonnées de la salle et les modalités seront annoncées dans un prochain communiqué.

Cette commission d'enquête est composée de la présidente de la commission, Mme Julie Forget et du commissaire, M. Jacques Locat.

Qu'est-ce que le BAPE?

Depuis 40 ans, le BAPE donne l'heure juste aux Québécois. Il permet aux citoyens de s'informer et d'exercer leur droit de parole sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie.

Pour plus ample information, vous pouvez communiquer avec Mme Annie St-Gelais, coordonnatrice du secrétariat de la commission, ou avec Mme Julie Olivier, conseillère en communication, en composant le 418 643-7447 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous pouvez également joindre la commission par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Julie Olivier, Conseillère en communication, 581 925-0664, [email protected]

