Projet Mèche : trois corps policiers font front commun contre la violence à l'égard de commerçants

LAVAL, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le Service de police de Laval (SPL), la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) unissent leurs forces avec le déploiement du projet Mèche, un projet d'enquête et de visibilité coordonné, afin de mettre fin à des actes de violence perpétrés envers des commerçants sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Couronne Nord. Depuis la dernière année, plusieurs commerçants ont signalé être victimes de menaces, d'agressions armées, d'incendies criminels, d'extorsions ou encore de décharges d'arme à feu. Face à cette vague de violence, les trois corps de police se mobilisent conjointement pour assurer la sécurité des commerçants ciblés.

Projet Mèche (Groupe CNW/Police de Laval)

« Le partage d'information est un élément essentiel pour résoudre les enquêtes en cours et avoir un impact réel sur nos territoires respectifs. Ce type de collaboration coordonnée est une recette gagnante qui a fait ses preuves. Nous ne restons pas les bras croisés, nos équipes se sont ralliées et nous sommes déterminés à mettre en place les moyens nécessaires pour protéger nos commerçants », affirme Kimon Christopoulos, coordonnateur et porte-parole du projet Mèche ainsi qu'inspecteur à la division des Crimes majeurs du SPL.

Des forces policières à pied d'œuvre

Depuis la dernière année, 67 événements ont été dénombrés dans certains secteurs de Laval et Montréal principalement. Cependant, grâce au travail conjoint des enquêteurs et des policiers, 19 arrestations ont déjà été effectuées. Les individus sont pour la plupart connus des services policiers et font face à des accusations variées : possession d'arme et de munitions, extorsion, agression armée, incendie criminel, possession de stupéfiants et bris de condition. D'autres enquêtes sont en cours, ce qui pourrait mener à d'éventuelles perquisitions et arrestations additionnelles au cours des prochaines semaines. Une forte pression sera maintenue sur les individus qui commettent ces crimes de violence.

« Le message que nous passons aujourd'hui est clair, la sécurité de nos commerçants est une priorité et aucune forme d'intimidation ou de violence ne sera tolérée. Nous avons à l'œil toute personne qui aurait l'intention de s'attaquer à eux », prévient avec aplomb monsieur Christopoulos.

Appel à la population

La population peut elle aussi contribuer à ces efforts. Toute personne qui aurait de l'information concernant des événements de cette nature est encouragée à contacter les services policiers, de façon confidentielle :

Région de Laval (SPL) : Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636)

Région de Montréal (SPVM) : Poste de quartier, 911 ou Info-Crime Montréal au 514 393-1133

quartier, 911 ou Info-Crime Montréal au 514 393-1133 Autre région (SQ) : Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264

SOURCE Police de Laval

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevue concernant le projet Mèche: Section Affaires publiques - Service de police de Laval, [email protected], 450 662-5050