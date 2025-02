Projet immobilier Le 401 - Un nouveau projet immobilier innovant prendra place dans l'ancien Lauberivière!

QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - C76 Investissements (C76), avec ses co-investisseurs Groupe Canam, Placements FH et Gestion PCA, annonce aujourd'hui la réalisation du projet Le 401, qui redonnera vie à l'ancien bâtiment de Lauberivière, situé au 401, rue Saint-Paul dans le Vieux-Québec!

Devanture du nouveau projet Le 401 (Groupe CNW/C76 Investissements)

« C'est un réel plaisir pour nous d'annoncer ce projet qui permet de redonner vie à l'un des bâtiments emblématiques du Vieux-Québec », a mentionné d'entrée de jeu Jérôme Côté, président de C76 et représentant du projet Le 401. Inoccupé depuis son acquisition par C76 en 2021, Le 401 offrira 142 unités d'habitation locatives, en plus de 5 500 pi2 d'espaces commerciaux et contribuera à la revitalisation de ce secteur historique de Québec. Le projet de construction débutera à l'automne 2025 et la livraison est prévue au printemps 2027 »

Dans un contexte de crise du logement, Le 401 proposera une offre résidentielle diversifiée, du studio au logement de trois chambres, répondant aux besoins variés de la population de Québec. « Ce bâtiment, originalement l'Hôtel Château Champlain, qui a par la suite servi la communauté avec Lauberivière, entame un nouveau chapitre de son histoire. », souligne Jérôme Côté.

« De plus, a ajouté Jérôme Côté, notre travail au cours des derniers mois a été de réfléchir à une proposition architecturale qui permettra la préservation de la majeure partie du bâtiment existant, en front de la rue Saint-Paul, parce que nous souhaitions justement faire honneur à ce pan d'histoire que représente ce bâtiment centenaire.»

L'innovation au cœur du projet

Le projet se distinguera par son approche en matière de développement durable. Le 401 devient le premier projet pilote au Québec et possiblement au Canada concernant la réutilisation de l'acier, alors qu'une deuxième vie sera donnée aux composantes d'acier extraites lors de la déconstruction de certaines sections du bâtiment. La même tangente sera prise avec la maçonnerie, qui pourra aussi être valorisée. Le 401 ne s'arrête pas là, puisque le projet vise une certification BCZ (bâtiment carbone zéro). Pour y arriver, le développement intégrera des systèmes géothermiques et une boucle énergétique pour optimiser sa performance énergétique.

Appui financier de la Ville de Québec

L'intégration de ces composantes innovantes a permis au promoteur d'obtenir un soutien financier de 545 000 $ de la Ville dans le cadre de son Programme pour les projets durables en habitation. Le projet s'est également qualifié pour le programme temporaire de revitalisation dont l'objectif est de soutenir la rénovation des bâtiments patrimoniaux du Vieux-Québec. Une aide maximale de 3,5 M$ pourra être versée grâce à ce programme.

« Au cours des deux dernières années, la Ville a posé plusieurs gestes afin d'encourager le retour de résidents dans le Vieux-Québec. Nous avons l'objectif de ramener 500 personnes de plus dans le secteur, a rappelé le maire de Québec, M. Bruno Marchand. Le programme de revitalisation en est un exemple. Si nous voulons atteindre notre objectif, ça prend des gestes concrets et c'est exactement ce qu'on fait. Et nous avons une belle preuve aujourd'hui que ces efforts portent fruit. »

À propos du promoteur immobilier et ses partenaires

C76 Investissements (C76), mise sur la collaboration et les partenariats pour mener à bien Le 401. Ainsi, on retrouve comme partenaires investisseurs C76, Groupe Canam, Placements FH et PCA et comme partenaires professionnels de réalisations REGIS Architecture, HUMA Design et Architecteur, PCA, Groupe Canam, EBC, GENECOR et BDCO.

