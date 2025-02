/R E P R I S E -- Invitation média - Projet du 401, rue Saint-Paul/

QUÉBEC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Un tout nouveau projet multirésidentiel - Le 401 - s'amène au 401, rue Saint-Paul à Québec (ancien bâtiment de Lauberivière) et c'est avec plaisir et fierté que nous vous invitons à cette annonce.

À cette occasion, le maire de Québec, M. Bruno Marchand et la conseillère municipale du district de Cap-aux-Diamants, Mélissa Coulombe-Leduc, se joindront au représentant du projet Le 401, M. Jérôme Côté, et prendront la parole pour démontrer leur intérêt face à ce projet porteur pour le développement économique du quartier Vieux-Port de Québec et du secteur tout entier.

Nous vous attendons :

Le lundi 24 février 2025

À 11 h

401, rue Saint-Paul à Québec

*un stationnement est disponible via la rue Vallières. L'entrée sur le site se fera aussi via la rue Vallières.

La conférence de presse sera suivie d'une période de questions réservée aux médias et d'une prise de photos officielle. Une visite du bâtiment sera aussi possible pour les gens intéressés.

