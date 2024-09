Projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée - La commission siègera à Winneway

QUÉBEC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - À la demande de la Première Nation de Long Point, la commission d'enquête composée de Joseph Zayed, président, ainsi que de Martin Lessard et Geneviève Meloche, commissaires, tiendra deux séances de l'audience publique sur le projet Horne 5 sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée dans la communauté de Winneway. La première séance, en après-midi, se déroulera en présence de l'initiateur du projet et de personnes-ressources qui répondront aux questions du public sur place. La deuxième séance, en soirée, sera l'occasion pour les personnes en salle qui le souhaitent de donner leur point de vue sur le projet.

Date : Le 3 octobre 2024 Heure : 13 h 15 et 17 h 30 (en direct dans le site Web et la page Facebook du BAPE) Endroit : Gymnase de l'école Amo Ososwan, 209, Azadi Mikina, Winneway

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

