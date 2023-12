Projet Essipiunnu-meshkanau : Boisaco de nouveau ignoré

SACRÉ-CŒUR, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Nous l'avons appris avec consternation par voie de presse ce mercredi 29 novembre 2023 : un nouveau projet d'aire protégée et de conservation autochtone a été lancé sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et du Fjord-du-Saguenay. Nous en avons plus qu'assez de cette série de menaces aux impacts foudroyants sur les activités du Groupe Boisaco et sur la vitalité socio-économique d'une grande partie de notre région, déjà en proie à de grandes difficultés.

C'est un affront répété que de voir de tels projets imaginés et réfléchis de manière unilatérale, sans la moindre tentative de dialogue entre les principaux acteurs régionaux et surtout sans aucune prise en compte des ravages socio-économiques qu'ils pourraient engendrer. Ce projet est une bombe à retardement à la fois sur nos activités, mais aussi sur le tourisme, la villégiature, et d'autres activités vitales pour notre région (voir tableau en annexe).

Nous sommes aussi stupéfaits que le projet d'aire protégée présenté soit largement subventionné par le gouvernement fédéral à hauteur de 1 million de dollars, avec la bénédiction d'une organisation militante extérieure à notre milieu. Comment le gouvernement fédéral peut-il appuyer de tels projets sans minimalement évaluer les impacts sur les communautés forestières concernées ? Cette situation démontre encore une fois un mépris des communautés forestières. Rappelons que le dossier des aires protégées est de compétence provinciale. Nous sommes donc confrontés ici à une situation d'ingérence fédérale dans un champ de compétence provincial.

Le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger 30% de son territoire d'ici à 2030. C'est un objectif louable et ambitieux. Mais à quel prix ? Sacrifier les communautés qui vivent et dépendent de la forêt est inacceptable. Les 600 travailleurs et travailleuses qui œuvrent dans les opérations de notre organisation, de même que leurs familles, méritent mieux que ces initiatives arbitraires qui menacent leur avenir.

Considérant l'importance des enjeux en cause, de telles réflexions doivent être réalisées en concertation, sur la base du respect, de la justice sociale et de l'équité entre tous les citoyens et ce, peu importe leurs origines. C'est ce qui est édicté par les principes du développement durable, auxquels nous souscrivons sans réserve. Si cette approche n'est pas adoptée, alors l'inaction ne sera plus une option. Nous avons toujours voulu éviter les situations de conflit mais le contexte actuel ne favorise en rien l'apaisement. Pourtant, la société québécoise sortirait grandie par une approche concertée et une réconciliation sincère.

Il est urgent de revoir la manière de gérer nos forêts publiques et de redonner à la foresterie ses lettres de noblesse. C'est un pilier essentiel pour favoriser la résilience des forêts face aux changements climatiques. Nous n'accepterons plus d'être ignorés… Le temps presse !

Annexe - Analyse des surfaces (projet Essipiunnu-meshkanau)

Projet d'aire protégée et de conservation Essipiunnu-meshkanau

Structure de gestion Désignation Superficie (km2) Total (km2) Unité d'aménagement 97-51 594.0 1073 23-71 479.0







ZEC Martin Valin 428.0 1073 Pourvoiries Mont Valin 0.3 Poulin de Courval 16.6 Seigneurie de la rivière Olaf 37.5 Domaine du lac des cœurs 35.5 Territoire libre

555.1







MRC Haute Côte-Nord 172.3 1073 MRC Du Fjord 900.7







1km2 = 100 hectares







NB : 1000 km2 = deux fois la superficie de l'île de Montréal

