Bilan positif de la deuxième partie de l'audience publique

QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Georges Lanmafankpotin, président, et de Mireille Paul, commissaire, dresse un bilan positif de la deuxième partie de l'audience publique sur le projet éolien Des Neiges - Secteur sud dans la MRC de La Côte-de-Beaupré tenue les 5 et 6 mars 2024.

Cette partie était consacrée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission.

La commission a tenu deux séances publiques représentant plus de 8 heures d'échanges avec les participants. Elle a reçu au total 43 mémoires, dont 17 ont été présentés devant la commission en plus de 3 présentations verbales, 15 commentaires et 5 images commentées. Près d'une cinquantaine de personnes ont assisté aux séances ou les ont regardées en direct ou en différé sur le site Web du BAPE. L'équipe de la commission remercie l'ensemble des participants qui sont intervenus dans le cadre de ses travaux. La participation du public contribuera à enrichir l'analyse de la commission.

La commission poursuit actuellement son travail d'analyse et procède à la rédaction de son rapport qui sera déposé au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 5 juin 2024.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre, L'heure juste.

Facebook, Twitter, LinkedIn

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Source : Karine Lavoie, Conseillère en communication, 581 925-0670 ou 1 800 463-4732, [email protected]