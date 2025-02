Projet éolien Des Neiges - Secteur Charlevoix à Baie-Saint-Paul et à Saint-Urbain - Bilan positif des séances publiques

QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Marie-Eve Fortin, présidente, et de Martin Lessard, commissaire, dresse un bilan positif des 5 séances de l'audience publique sur le projet éolien Des Neiges - Secteur Charlevoix à Baie-Saint-Paul et à Saint-Urbain par la Société de projet B.V.H.2, s.e.n.c. tenues les 21-22 janvier et les 18-19 février derniers.

En première partie, 24 intervenants et intervenantes ont posé des questions sur le projet, sur des thèmes variés comme le paysage, le tourisme, le caribou forestier, les retombées économiques et la gestion des eaux. La deuxième partie était consacrée à l'audition des points de vue et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission. L'assistance moyenne en salle et à distance a été de près de 45 personnes par séance.

La commission a reçu 33 mémoires, dont 17 lui ont été présentés auxquels s'est ajoutée une intervention spontanée. Elle a également reçu 8 commentaires ainsi qu'une image commentée.

L'équipe de la commission remercie tous ceux et celles qui ont contribué à ses travaux et invite la population à rester attentive à la publication de son rapport, prévue au plus tard le 4 juin 2025.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

