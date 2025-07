Projet de poste Hochelaga à 315-25 kV et lignes d'alimentation à 315 kV à Montréal - Le BAPE publie son rapport

QUÉBEC, le 25 juill. 2025 /CNW/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public son rapport d'enquête et de médiation sur le projet de poste Hochelaga à 315-25 kV et lignes d'alimentation à 315 kV sur le territoire de la ville de Montréal par Hydro-Québec. Le mandat confié au BAPE a débuté le 19 mai 2025 et était sous la présidence du commissaire Martin Lessard.

Le déroulement de la médiation

Une médiation consiste en des rencontres à huis clos entre l'initiateur du projet, la personne ayant demandé un examen public du BAPE et, au besoin, tout ministère ou organisme d'intérêt dans le dossier. L'objectif est d'en venir, si possible, à une entente sur les préoccupations soulevées dans la demande d'examen public adressée au ministre responsable de l'Environnement.

Dans ce cas-ci, la personne ayant faite la demande d'examen public au ministre était préoccupée principalement par les mesures d'intégration du poste Hochelaga dans son milieu d'accueil ainsi que par la coordination des travaux.

À la suite de la rencontre de médiation tenue le 2 juin dernier, le requérant s'est dit rassuré des informations obtenues d'Hydro-Québec et de la Ville de Montréal concernant ses préoccupations, mettant ainsi un terme à la médiation.

Le rapport de médiation peut être consulté sur le site Web du BAPE.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

