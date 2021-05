Projet du tunnel Québec-Lévis : un atout pour la fluidité du transport de marchandises

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association du camionnage du Québec (ACQ) a pris connaissance de l'ambitieux projet de tunnel reliant Québec et Lévis, présenté hier par le gouvernement Legault.

Ce nouveau lien interrives qui connectera le centre-ville de Québec aux abords du secteur ExpoCité, à la Rive-Sud, dans le secteur est de Lévis, permettra sans aucun doute d'optimiser le transport des marchandises.

Il s'agit là d'une solution qui bénéficiera à tout l'est du Québec car cette nouvelle infrastructure améliora la fluidité en redirigeant entre 50 000 à 55 000 véhicules selon les estimations présentées par le gouvernement. Les automobilistes ayant une option supplémentaire pour traverser la rive, cela rendra également les ponts plus conviviaux et performants pour le transport de marchandises.

« Nous sommes contents que le gouvernement aille de l'avant avec ce projet visionnaire qui tient compte de la réalité démographique et économique, et ce avec une perspective de 100 ans. Nous sommes également heureux de voir que le premier ministre Legault a indiqué qu'il n'y aurait pas de péage pour accéder au tunnel. » a souligné Marc Cadieux, pdg de l'ACQ. « Le ministère des Transports nous a assuré que notre industrie serait consultée tout au long du processus ce qui nous permettra de voir à ce que les réalités et besoins des entreprises de transports soient pris en considération dans le développement du tunnel Québec-Lévis » a-t-il conclut.

